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最後2天！大樂透春節加碼至2/12 大小紅包獎金翻3至5倍

2025/02/11 16:25

台彩表示，明天是大樂透春節加碼活動的最後一期。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，明天是大樂透春節加碼活動的最後一期。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大樂透春節加碼活動最後2天！台彩表示，明天（12日）元宵節是大樂透春節加碼三重對獎活動的最後一期，大樂透頭獎獎金上看3.6億元，且當期春節大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依中獎組數均分，獎金可望翻3至5倍；此外，週四（13日）威力彩頭獎獎金上看12億元，是睽違近2年超過10億元的超高額頭獎，民眾不妨一次買齊試試手氣。

台彩表示，大樂透春節加碼480組100萬元春節大紅包及800組10萬元的春節小紅包，截至週一（10日）止，已開出6注頭獎、384組春節大紅包、及602組春節小紅包，仍有96組春節大紅及198組春節小紅包。根據統計，截至2月10日，春節大紅包及小紅包總中獎注數為1170注、中獎彩券共1150張，平均單張投注金額2509元，較春節加碼期間大樂透平均單張投注金額141元，高出約18倍。

此外，中獎彩券中有14.2%採用包牌方式投注，其中7連碰占包牌中獎彩券的60.1%、其次為8連碰占23.9%、9連碰9.8%；值得一提的是，包牌中獎的彩券中，有3張同時對中7組加碼獎項。另，這些中獎的彩券中，也有13.4%採用多期投注，其中投注10期為最大宗、占47.4%。

台彩表示，週三是大樂透春節三重對獎加碼的最後一期，當期大、小紅包剩餘總獎金將依中獎組數均分，若今、明日銷售金額都介於2億至3億元，依機率計算，最後一期春節大紅包約開出24組、小紅包約37組，大紅包每組可分得約300萬至500萬元的獎金、小紅包則為50萬元至60萬元，大紅包若1注獨得，有機會抱走原獎金的3至5倍。

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