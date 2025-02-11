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跟著台積電熊本廠佈局日本 御嵿今年可望虧轉盈

2025/02/11 15:57

御嵿國際（3522）董事長孫正強（左2）表示，御嵿今年將積極拓展常態式餐飲品牌與跨國經營，今年單月營收已在損益平衡之上，全年很有機會轉虧為盈。（記者楊雅民攝）御嵿國際（3522）董事長孫正強（左2）表示，御嵿今年將積極拓展常態式餐飲品牌與跨國經營，今年單月營收已在損益平衡之上，全年很有機會轉虧為盈。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕御嵿國際（3522）董事長孫正強表示，御嵿今年將積極拓展常態式餐飲品牌與跨國經營，今年單月營收已在損益平衡之上，全年很有機會轉虧為盈。

孫正強表示，疫情改變了婚宴市場型態，加上少子化已是常態，婚宴桌數和人數皆呈現下滑走勢，御嵿旗下晶宴會館各館積極改裝增加包廂數，搶攻商務聚餐商機，改裝效益逐步發酵，目前婚宴營收比重已降至5成以下。

同時加速拓展常態式餐飲版圖，去年12月結合旗下經典烤鴨餐廳「晶粵軒」的烤鴨及港點菜單，並融合台灣小吃的在地元素，全新打造的烤鴨餐廳-「鴨覓」，今年「鴨覓」將再拓展1間分店，明年再拓展兩間分店。

頂鮮海鮮餐廳將於今年下半年進駐大巨蛋商城，並規畫於高雄左營與亞灣區開設更大規模的頂鮮海鮮餐廳，搶攻南臺灣頂級海鮮餐廳市場。公司並預計第3季末陸續於信義商圈與竹北引進京都燒肉牛匠，搶攻頂級燒肉市場。

御嵿表示，由於商場店面的租金及折舊攤提較低，資金回收期間較短，隨商場型品牌餐廳陸續加入營運行列，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

去年成功將海峽會餐廳併入集團版圖後，以獨立包廂的方式提供高端日式燒肉及懷石料理，並融入頂級海鮮饗宴，滿足金字塔頂端食客美食體驗，也帶動業績逐月走強。

在跨國經營方面，御嵿已於2月2日與日本出雲総業正式簽約，共同於熊本縣菊陽町打造九州地區首座日台複合式宴會館-「日台會館 Palais de Formosa」，正式將營運觸角伸向海外。

「日台會館」緊鄰台積電JASM熊本工廠，目前初估台積電熊本廠及週邊廠商派駐的台灣人達1.2萬人，並將逐步成長至2萬人。

「日台會館」將以日式婚宴和商務聚餐為主，預估今年可創造約1億元營收，上半年即可貢獻挹注營收，目標3年內海外營收占比達2成以上 。

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