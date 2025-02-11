晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

以郵包跨境寄送寵物食品 海關提醒注意這件事

2025/02/11 15:53

基隆關提醒，以郵包跨境寄送寵物食品時，應注意是否為應施檢疫貨品。（基隆關提供）基隆關提醒，以郵包跨境寄送寵物食品時，應注意是否為應施檢疫貨品。（基隆關提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署基隆關表示，國人飼養寵物數量逐年上升，不少民眾上網或委由親友自海外購買寵物食品，再透過郵局寄送回台；但民眾以郵包跨境寄送寵物食品時，應注意是否為應施檢疫貨品，以避免因疏忽而受裁處。

基隆關說明，根據「動物傳染病防治條例」第34條第3項規定:「應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷毀。」基隆關查驗郵包發現疑為應施檢疫物，如屬調製動物飼料及犬貓食品等含肉加工產品，將會同農業部檢疫署人員查驗，若為應施檢疫貨品，除受有罰鍰外，來貨依檢疫署核發給收件人之「入境動植物檢疫處理通知書」核定處理方式，辦理退運、沒入或銷毀。

基隆關提醒，寵物食品種類繁多，民眾以郵包跨境寄送寵物食品時，應注意是否為應施檢疫貨品，以避免未符檢疫規定而產生財物損失，也能確保寵物健康與安全。基隆關呼籲，民眾在跨境選購與寄送寵物食品前，建議可先洽檢疫署，避免因疏忽而影響自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財