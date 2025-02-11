以郵包跨境寄送寵物食品 海關提醒注意這件事

基隆關提醒，以郵包跨境寄送寵物食品時，應注意是否為應施檢疫貨品。（基隆關提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署基隆關表示，國人飼養寵物數量逐年上升，不少民眾上網或委由親友自海外購買寵物食品，再透過郵局寄送回台；但民眾以郵包跨境寄送寵物食品時，應注意是否為應施檢疫貨品，以避免因疏忽而受裁處。

基隆關說明，根據「動物傳染病防治條例」第34條第3項規定:「應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷毀。」基隆關查驗郵包發現疑為應施檢疫物，如屬調製動物飼料及犬貓食品等含肉加工產品，將會同農業部檢疫署人員查驗，若為應施檢疫貨品，除受有罰鍰外，來貨依檢疫署核發給收件人之「入境動植物檢疫處理通知書」核定處理方式，辦理退運、沒入或銷毀。

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基隆關提醒，寵物食品種類繁多，民眾以郵包跨境寄送寵物食品時，應注意是否為應施檢疫貨品，以避免未符檢疫規定而產生財物損失，也能確保寵物健康與安全。基隆關呼籲，民眾在跨境選購與寄送寵物食品前，建議可先洽檢疫署，避免因疏忽而影響自身權益。

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