LTN經濟通》市場無情競逐 台灣股王賣盡家產？

宏達電日前召開重訊記者會，宣布以2.5億美元出售XR部份業務給Google。（資料照，彭博）

宏達電股價曾達1300元

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏達電於1月23日召開重訊記者會，宣布以2.5億美元出售XR（延展實境）部份業務給Google，這項交易預估在2025年第一季完成。宏達電指出，此次協議將協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動XR產業帶來了更多幫助。

宏達電首次與Google交易是在2017年，當時Google以11億美元買下宏達電約2000名手機研發人力，包括參與打造Google Pixel手機的HTC成員；時隔7年多，宏達電再與Google針對XR領域交易研發團隊與專利使用權。引發產業界人士都在問，HTC還剩下什麼？

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宏達電指出，出售HTC XR智慧財產權非專屬授權給Google，不是賣斷，宏達電仍可持續使用開發，未來雙方不排除有更多的合作。

宏達電曾是台灣的驕傲，卻也是許多資深股民心中的痛。宏達電自創HTC手機品牌，市占率曾經名列前茅，實力甚至能與蘋果、三星一較高下，卻在短短的幾年之內，手機市場幾乎已經看不到HTC的蹤影。全盛時期的宏達電股價曾創下1300元的歷史紀錄，成為當時台股的股王，市值更是一舉達到338億美元，成為全球投資者注目的焦點，HTC也成為當時風靡全球的品牌。然而，隨著競爭的加劇和戰略失誤的累積，HTC逐漸走向衰退，最終不得不轉型。

HTC在其巔峰時期的代表性產品之一是「蝴蝶機」，於2012年底在日本市場推出，迅速在國際市場上獲得關注。（資料照，彭博）

HTC 智慧手機全球市佔曾達10% 蝴蝶機風靡一時

宏達電成立於1997年，初期以代工事業闖出一片天，替全球通訊廠生產的電子產品做出口碑，2000年與康柏電腦（Compaq）合作生產的iPAQ掌上電腦熱銷，帶動宏達電轉虧為盈，奠定宏達電在通訊事業上的基礎與能量。

進入21世紀，HTC在智慧型手機領域開始了其突破性的發展。2008年，HTC推出了全球首款搭載Google Android操作系統的手機HTC Dream，這象徵著HTC開始轉型，進一步打開了國際市場的大門。

在2009年至2012年間，HTC的市占率快速增長，並成為全球智慧型手機市場的重要角色。當時，HTC的創新設計和硬體技術使其產品在市場中脫穎而出，例如，2010年推出的HTC Desire系列、2011年的HTC Sensation、2013年的HTC One系列等都受到市場的熱烈反應。

在此期間，HTC的市占率飆升，並且在部分國家，HTC的手機甚至一度威脅到蘋果的iPhone，HTC在2011年和2012年，一度在全球智慧型手機市場的市占率高達10%以上，並且在Android市場中佔據了領先地位。

HTC在其巔峰時期的代表性產品之一就是「蝴蝶機」（HTC Butterfly）。這款手機於2012年底在日本市場推出，並迅速在國際市場上獲得關注，以領先業界的研發技術打造首款Full HD 1080p超高畫質五吋大螢幕，當時這一規格在智慧型手機市場中屬於領先水準。

蝴蝶機當年曾造成全台各地都缺貨，台灣單月就創造6萬支以上銷售量，甚至還有不少業者拉高價格販售，蝴蝶機一度轟動全亞洲的盛況。

HTC在2011年和2012年，一度在全球智慧型手機市場的市占率高達10%以上。（資料照，彭博）

疲於應付內耗 2013年起出現虧損

儘管HTC曾經創下輝煌的銷售成績，但隨著蘋果iPhone和三星Galaxy系列的崛起，HTC逐漸陷入了競爭的困境。從2013年開始，HTC的市占率開始出現下滑，並且在幾年後徹底失去了全球手機市場的領導地位。

HTC的一大戰略失誤是過度依賴高端旗艦機型，並忽視了中低端市場的需求。HTC曾經推出過多款創新的旗艦手機，如HTC One系列，但這些手機的價格相對較高，目標市場較為狹窄。在中低端市場需求增長的背景下，HTC未能推出足夠具競爭力的產品。

此外，HTC的產品線過於單一，缺乏多樣化的選擇，相對而言，蘋果和三星則提供了更多選擇，從高端到中低端市場都有涉獵，這使得他們能夠吸引不同需求的消費者。隨著時間推移，HTC在創新方面逐漸乏力，未能在市場上掀起更大的波瀾，再加上部分產品的品質出現問題，HTC的品牌形象受到一定損害，消費者對其信任度逐漸下降。

各大手機品牌後起直追，宏達電營運開始走下坡，包括行銷、通路、內鬼、專利訴訟等問題浮現，2013年出現上市以來首度虧損，並在2015年無預警下修財報，當年每股大虧18.79元，股價從1300元巔峰，一度下探至40.35元的歷史低點，陷入營運低谷。

宏達電在手機事業挫敗後，將重心轉往VR（虛擬實境）、擴增實境（AR）等「元宇宙」相關項目。（資料照，路透）

元宇宙未讓宏達電營運起死回生

宏達電在手機事業挫敗後，將重心轉往VR（虛擬實境）、擴增實境（AR）等「元宇宙」相關項目，並在2015年全球行動通訊大會（MWC）推出虛擬實境裝置HTC Vive，積極串起VR生態鏈，盼靠著VR事業重返榮耀，這個轉型方向確實曾經讓宏達電的股價在2021年有所提振。

儘管HTC在VR領域取得了一定的成績，但其仍然面臨著來自市場和技術層面的挑戰。VR市場的競爭十分激烈，除了HTC，SONY的PlayStation VR和Facebook的Oculus系列也在積極推進各自的VR業務。雖然HTC的Vive VR設備在遊戲和專業市場中獲得了肯定，但由於其高昂的成本，VR設備仍然難以進入大眾消費市場

隨著「生成式AI」的橫空出世，市場的目光隨之轉向到AI相關的概念股，而宏達電並未享受到AI帶來的紅利。元宇宙的項目也沒有讓宏達電的營運起死回生，截至2024年12月，宏達電已經連續26季虧損。

HTC的興衰是科技企業在快速變化的市場中難以避免的命運。從曾經的智慧型手機領導者到現在的虛擬實境探索者，HTC的變遷反映了科技行業的競爭激烈和瞬息萬變。然而，進入虛擬實境領域後，HTC的未來依然充滿變數，能否在這一新興領域實現突破，仍是值得關注的課題。

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