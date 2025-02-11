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賣房民眾賺翻了！去年房地合一稅總稅收突破1千億 寫下年度新高

2025/02/11 15:24

去年全年個人加上營利事業的房地合一稅稅收金額高達1007.2億元，不但是2016年上路以來年度新高，更是首度突破千億元稅收。（記者徐義平攝）去年全年個人加上營利事業的房地合一稅稅收金額高達1007.2億元，不但是2016年上路以來年度新高，更是首度突破千億元稅收。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年賣房多數賺翻了，根據財政部統計，去年全年個人加上營利事業的房地合一稅稅收金額高達1007.2億元，不但是2016年上路以來年度新高，更是首度突破千億元稅收。房產業者分析，房價飆漲促使房產增值效益顯著，尤其從房地合一稅稅收金額可看出，多數賣屋屋主口袋有不小獲利進帳。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，去年全年房地合一稅收金額大增，主要反映2016年後取得房產的屋主，歷經房價大幅度上漲後，出脫房產而獲得的增值利益頗為豐厚。

尤其在去年第3季以前，房市資金管制措施還沒推出前，房市買賣熱絡，直接推升該稅收金額，不過，去年第4季之後，買氣明顯萎縮，將導致稅收金額跟著減少。

買氣衰退 1月全國個人房地合一稅收寫近2年新低

尤其今年1月，全國個人房地合一稅稅收金額約20.4億元，月減近8成、年減幅約33%，其中單月稅收金額寫下近24個月新低，曾敬德認為，主因不外乎就是買氣衰退，又碰上農曆過年。

進一步觀察六都1月該項稅收金額，以台中市最多、約4.8億元，第二則是新北市、約4億元，第三至六名、依序為高雄市的3億元、台北市的2.3億元、桃園市的2.2億元，以及台南市的0.71億元，而台南市單月稅收金額則是直接跌破1億元。

去年在管制前房市交易暢旺，帶動房地合一稅收大幅增加的狀況，不過從第4季以來房市交易出現量縮，預估2025房地合一稅不太可能再出現千億元的市況。

最後，曾敬德指出，假設後續房市買氣持續量縮，預期去年突破1千億元的稅收金額就是短期的歷史稅收高點。

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