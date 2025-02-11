川普鋼鋁關稅令「豁免權無」 鋼鐵公會：對台灣相對正面

川普對進口鋼鋁一律課徵25%，無國家豁免，鋼鐵公會理事長黃建智認為，因台灣過去沒有豁免，這對台灣是相對正面消息。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普正式簽署行政命令，對所有進口鋼鋁均課徵25%，「無例外也無豁免」；中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智認為，包括韓、日、加、墨等8國（含地區）無豁免後，台灣與其立足點平等，對台灣鋼鐵業是偏向正面。

川普在第一任總統的任期內，根據232條款首次對鋼鋁實施25%與10%關稅政策。但對加拿大、墨西哥及澳洲、巴西、南韓、日本及阿根廷達成免關稅的配額協議，歐盟也在2021年納入配額機制，超出配額才會課徵關稅；但川普簽署行政命令後，上述國家的鋼鋁出口自美國，不再享有免稅待遇，全面恢復至25%關稅。

請繼續往下閱讀...

黃建智分析，因台灣過去不再豁免國內，本身就有25%關稅，這次美國對豁免國的關稅均取消，大家立足點相同，他的看法是「正面一點」；他說，對台灣的國內下游單軋廠、API油管廠會較有利，因過去要跟豁免國競爭，台灣因無豁免，已經有25%障礙，現在豁免國適用的稅率，反而會和台灣相同。

不過，黃建智也提醒，上述豁免國若銷美不順，可能以低價轉銷其他地區包括台灣在內，影響就要再觀察，且距離關稅生效也還有一個月，預料豁免國會與美國持續協商，可能透過不同產品組合與美國談判。

黃建智強調，目前我鋼鐵進口是零關稅，萬一豁免國將鋼鐵製品銷往台灣，可能性不能說沒有，「台灣不能失去警覺心」，鋼鐵公會也重申，希望政府在公共建設部分多用國產鋼材，此外，短期若有不合理的傾銷，從價格、數量均可判斷，盼政府要評估對鋼品設下防衛稅等貿易障礙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法