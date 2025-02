美財政大黑洞？馬斯克DOGE查帳挖出「千億福利金」荒謬內幕

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)領導的「政府效率部」(DOGE),近期開始對聯邦政府查帳。(路透資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)領導的「政府效率部」(DOGE),近期開始對聯邦政府查帳,卻發現美國財政部竟每年向身份不明的人發放超過1千億美元(約新台幣3.2兆)的社會福利金,還發現至少有12名「150歲老人」目前仍在領取社會保障福利金,但美國目前在世最長壽老人年齡為114歲,讓馬斯克直呼「簡直是瘋了!」

綜合媒體報導,馬斯克在X平台表示,他8日得知,財政部每年有超過1千億美元的福利金被發放給沒有社會保障號碼(SSN),甚至是連臨時身份證明都沒有的人,他說,這如果屬實,非常值得令人懷疑。

他發文指出,他詢問財政部是否有人可以估計,1千億美元中有多少是屬於「明確且明顯的欺詐」,在場所有人共識是一半,等於政府每週有10億美元(約新台幣328億元)被身分不明的拿走,「這簡直是瘋了,必須馬上解決!」

馬斯克還在文章中暗示,前財政部官員還曾阻止他們去調查。他說:「以前財政部管理層對這個毫不關心,而我要讚揚財政部的基層工作人員,他們多年來一直想這樣做(調查),但都被之前的管理層阻止了。」

相關報導指出,根據調查,有12個人在「150歲高齡」時仍在領取社保金,而美國在世最長壽老人年齡為114歲。

馬斯克表示,社會保障系統的數據庫並未使用重複數據刪除技術,意味著同一個社保號碼可以重複出現,這一漏洞可能導致大規模欺詐。他提醒美國民眾「你們繳納的稅款正在被偷盜」。

馬斯克還在X上分享了1張「聯邦政府:浪費、欺詐、濫用」的圖表,並寫道:「政府支付(花掉的稅款)的欺詐程度比你想像的要高得多!」

The magnitude of the fraud in government payments (your tax dollars being spent) is MUCH higher than you think! https://t.co/umnT8Zm4Mb