美財政大黑洞？馬斯克DOGE查帳挖出「千億福利金」荒謬內幕

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部」（DOGE），近期開始對聯邦政府查帳。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部」（DOGE），近期開始對聯邦政府查帳，卻發現美國財政部竟每年向身份不明的人發放超過1千億美元（約新台幣3.2兆）的社會福利金，還發現至少有12名「150歲老人」目前仍在領取社會保障福利金，但美國目前在世最長壽老人年齡為114歲，讓馬斯克直呼「簡直是瘋了！」

綜合媒體報導，馬斯克在X平台表示，他8日得知，財政部每年有超過1千億美元的福利金被發放給沒有社會保障號碼（SSN），甚至是連臨時身份證明都沒有的人，他說，這如果屬實，非常值得令人懷疑。

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他發文指出，他詢問財政部是否有人可以估計，1千億美元中有多少是屬於「明確且明顯的欺詐」，在場所有人共識是一半，等於政府每週有10億美元（約新台幣328億元）被身分不明的拿走，「這簡直是瘋了，必須馬上解決！」

馬斯克還在文章中暗示，前財政部官員還曾阻止他們去調查。他說：「以前財政部管理層對這個毫不關心，而我要讚揚財政部的基層工作人員，他們多年來一直想這樣做（調查），但都被之前的管理層阻止了。」

相關報導指出，根據調查，有12個人在「150歲高齡」時仍在領取社保金，而美國在世最長壽老人年齡為114歲。

馬斯克表示，社會保障系統的數據庫並未使用重複數據刪除技術，意味著同一個社保號碼可以重複出現，這一漏洞可能導致大規模欺詐。他提醒美國民眾「你們繳納的稅款正在被偷盜」。

馬斯克還在X上分享了1張「聯邦政府：浪費、欺詐、濫用」的圖表，並寫道：「政府支付（花掉的稅款）的欺詐程度比你想像的要高得多！」

The magnitude of the fraud in government payments （your tax dollars being spent） is MUCH higher than you think! https://t.co/umnT8Zm4Mb — Elon Musk （@elonmusk） February 8, 2025

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