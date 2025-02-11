宣德新添3項利基型產品 今年營收獲利估續創高峰

宣德科技看好旗下新廠區與新產品2025年可望開花結果。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠宣德科技（5457）旗下新廠區與新產品2025年可望開花結果，董事長蔡鎮隆今天表示，去年營收創下歷史新高之後，已再新添雲端家用、AI 鏡頭組裝、工控新產品等3項利基型產品，今年營運與獲利表現有機會續創歷史高峰。

宣導2024全年營收 226.2 億元、年增 35.6%，寫下歷史新猷，累計前3季獲利1.67 元。隨著新產能逐步到位，2025年營收至少成長雙位數百分比，而1月雖適逢農曆年假，營收仍來到18.97億元，月減7.7%、年增 21.98%，創下歷史同期新高紀錄。

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宣德董事長蔡鎮隆表示，公司營運今年開始大幅邁步向前，除了3項新利基產品之外，美國大型客戶包含手機、耳機等所有產品的連接口均改為 TYPE-C規格之下，宣德滲透率將再度提升；此外，美國太空運輸客戶需求量持續成長，東南亞也新增電信網通客戶，還有電動腳踏車客戶恢復成長，均為往後營收成長提供動能。

蔡鎮隆提到，宣德進行供應鏈分散管理的國際布局已久，越南廠除了成功試產電腦周邊產品，也新增策略企業等級的影音聲學產品，預估越南、墨西哥新廠今年將可以貢獻40億以上的產值，至於墨西哥新廠則主要出貨車用模組產品，美系與非美系客戶都有訂單，個別客戶將自行調配出貨比重，因此目前美方加徵關稅的措施，宣德能夠不受影響，貢獻營收持續逐步遞增。

蔡鎮隆觀察，目前集團包含子公司在內，於全球管理共6地、11個廠區，可搭配國際客戶出貨規劃，而墨西哥、越南新廠將伴隨營運漸上軌道，各個產線的稼動率會隨之提升，可以期待未來成為公司成長茁壯的新驅動力。

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