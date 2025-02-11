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43％的人類工作正在被AI取代！這2族群中「涉此操作」職業不怕沒工作

2025/02/11 15:50

Anthropic最新經濟指數報告稱，43%的人類工作正在被AI取代（資料照）Anthropic最新經濟指數報告稱，43%的人類工作正在被AI取代（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Anthropic最新經濟指數報告稱，43%的人類工作正在被AI取代，報告顯示，AI的使用主要集中在軟體開發和寫作任務，佔總使用量的近50%，然而有趣的是低薪和高薪職業中，AI使用率都很低，調查發現這些職業通常涉及大量手工操作，例如洗髮師和產科醫生。

外媒報導，「Anthropic經濟指數」報告，全文38頁全面分析了數百萬匿名Claude對話，從中揭示了AI在各個職業的應用現狀。

在這份報告中，Anthropic從任務類型、使用深度、職業技能、收入水平等角度，討論了AI對不同職業不同群體的影響。

結果發現，AI的使用主要集中在軟體開發和寫作任務上，這兩者佔總使用量的近50%。

報告指出，採用AI最多的任務和職業是「電腦與數學」類別，主要涵蓋了軟體工程角色。

37.2%的Claude查詢屬於此類別，涉及的任務包括軟體修改、程式碼偵錯和網路故障排除。

第2大類別是「藝術、設計、體育、娛樂和媒體」（10.3%的查詢），主要反映了使用Claude進行各種寫作和編輯任務。

不出所料，涉及大量體力勞動的職業，如「農業、漁業和林業」類別（0.1%的查詢），在數據中表現最少。

至於自動化部份，整體來看，AI在任務執行上更傾向於增強模式，57%的任務屬於增強，但有43%的任務被AI自動化取代。

也就是說，在超過一半的情況下，AI並未取代人類完成任務，而是與人類協作，參與諸如驗證（例如核對用戶的工作）、學習（例如幫助用戶獲取新知識和技能）以及任務迭代（例如幫助用戶進行頭腦風暴或執行重複的生成性任務）等工作。

另就AI使用與薪資進行比對，發現AI使用最廣泛的職業主要集中在中等至較高薪資範圍內，例如電腦程式設計師和文案撰寫人，至於使用度較低則屬於低薪職業和高薪職業，這些職業通常涉及大量手工操作，例如洗髮師和產科醫生。

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