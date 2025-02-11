去年第3季全國住宅指數年漲幅 10年半來最大

此波房價飆漲較兇時間點就落在去年第二、三季，連兩季年漲幅均逾10%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕此波房價飆漲較兇時間點就落在去年第二、三季，連兩季年漲幅均逾10%，尤其去年第三季年全國漲幅高達12.4%，為2014年第二季、10年半來，年漲幅最大的季度，六都中，除台北市、台南市以外，其它四都也是連兩季年漲幅均逾10%，其中去年第三季新北市、桃園市以及高雄市的年漲幅，均為10年半以來新高。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第三季全國住宅房價指數為149.69、季漲幅約2.19%、年漲幅則為12.40%，再觀察上一季、去年第二季的年漲幅約11.99%，是自2022年第二、三季以來，連續兩季的年漲幅均逾10%，房產業者指出，3年內，全國住宅價格指數歷經兩波房價大幅上漲，主要落在2022年第二、三季以及2024年第二、三季，單季年漲幅均逾10%，因此，讓民眾有感房價快速飆漲。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年中以前房價有感上揚，第三季還在多頭的尾端，房價仍居高不下，一直到央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制後房市才熄火，推估第四季房價雖然可能居高不下，但漲勢應該已經緩和。

房貸緊縮、第七波信用管制 房市熄火

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說明，2022年的漲幅主要是「平均地權條例」修正案出來後，房市在疫情解封、通膨高張下，購屋置產熱轉進成屋市場的反應，而去年則是反應大選落幕、政治不確定性消失，再加上股市大漲帶動的投資氛圍，透過新青安點火，把2023年上半年的壓抑、遞延買氣一次發酵的現象，但也進一步催生貸款資金荒及主管機關祭出最嚴厲的信用管制措辭降溫。

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