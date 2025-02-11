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華義攜手VALOFE 3月推出《LAST ORIGIN：最後的起源》

2025/02/11 14:30

《LAST ORIGIN：最後的起源》日文版成績斐然，華義宣布舉得台灣聯運權，預計3月上市。（擷取自日本官網）《LAST ORIGIN：最後的起源》日文版成績斐然，華義宣布舉得台灣聯運權，預計3月上市。（擷取自日本官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕華義（3086）今日宣布與韓廠VALOFE簽約，正式取得手機RPG遊戲《LAST ORIGIN：最後的起源》的台灣聯運權，預計今年3月正式上市；華義指出，此次匯聚VALOFE全球資源、日本子公司 G.O.P 的營運專業，以及華義在本地市場的豐富經驗，期待進一步鞏固華義在台灣市場的競爭力。

《LAST ORIGIN：最後的起源》為一款收集型次文化RPG手遊，韓國上市後立刻登上One Store營收排行榜首位，並成功打入日本市場，在DMM GAMES新人氣下載榜奪冠，累積數十萬名忠實玩家，華義表示，將透過多平台發行策略，在華義自有平台及包括G.O.P自有平台PMANG等其他當地合作平台上架。

華義表示，此次攜手VALOFE共同營運已邁入六週年的《LAST ORIGIN：最後的起源》，不僅展現華義對市場的高度承諾，也將透過雙方資源整合，提供玩家最優質的遊戲體驗，並持續深化合作，拓展市場版圖。

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