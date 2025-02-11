無懼中概股漲勢回落 華爾街「抄底王」加碼阿里巴巴、京東股票

華爾街知名「抄底王」泰珀（David Tepper）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，華爾街知名「抄底王」、避險基金阿帕盧薩資產管理公司（Appaloosa Management）創辦人泰珀（David Tepper）無懼中概股漲勢回落，仍繼續加碼買進包括阿里巴巴、京東等中國股票和ETF。

綜合媒體報導，根據阿帕盧薩資產管理公司週一（10日）提交給美國證券交易委員會的文件顯示，公司在去年第4季將阿里巴巴的持股增加18%，持有股數增至1180萬股，股票價值超過12億美元（約新台幣393.8億元）。

請繼續往下閱讀...

報導指出，阿里巴巴為阿帕盧薩資產管理公司第一大持股，占後者64億美元（約新台幣2100.3億元）投資組合約16%。

同期間，阿帕盧薩資產管理公司還加碼買進京東的股票，使其持有京東股數增至1046萬股，並增持KraneShares金瑞中證海外中國互聯網ETF、iShares安碩中國大型股ETF（FXI），以及貝殼和百度等公司股票。

對於泰珀大舉加碼中概股和相關ETF之舉，有觀點認為，顯示出泰珀對中國這個全球第二大經濟體的信心。

對於上述消息，泰珀尚未回覆媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法