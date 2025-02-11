強化通訊安全 中華電信規劃上半年啟用2條國際海纜

中華電信董事長簡志誠。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕國際海纜是台灣對外通訊的重要設施，但中華電信的海底電纜日前因人為破壞、自然耗損等原因，發生截斷、通訊異常等情況，中華電信目前持續維修中，並於今日表示，會持續強化安全韌性，今年上半年也將陸續啟用新設的2條國際海纜。

去年中國船隻從台灣東北方海域拖錨繞行，疑似蓄意拖斷我國連外海纜，引起外界關注，後中華電信台馬第三海纜、台馬第二海纜近期又陸續出現異常，雖經搶修，台馬第二海纜恢復部分傳輸系統，並啟用微波備援機制，未影響通訊，但預計要到今年2月才能完成修復。

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中華電信董事長簡志誠指出，今年中華電信將著力於安全韌性，除網路安全、資訊安全外，也將強化國內、國際海纜及微波站，讓光纖因風災、地震等意外斷裂時，可以有備援方案應對，並提升4G、5G全國網路涵蓋品質，持續投資佈局低中高軌衛星，打造海地星空的綿密網路。

此外，簡志誠也說，今年中華電信也會持續在AI領域、新世代網路、安全韌性、子集團經營等面向著力，提供政府與企業AI應用所需的算力，並與夥伴開發各項智慧應用，成為AI的協創者，也將加大力度進行5G、6G、全光網路創新，並引入AI，透過智慧維運，降低營運成本，提高營運效率。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍則指出，目前台灣計有7條國際海纜通過，連接新加坡、日本、美國等，今年上半年將陸續啟用2條新的國際海纜，屆時台灣將有9條國際海纜通過。

賈仲雍說，此類國際海纜壽命通常25年起跳，平時會埋在海床下1.5公尺處，平時公司會通過通訊品質監測，了解海纜運作情況，並在發現訊號異常時，即時派員檢查。

離島海纜方面，賈仲雍表示，台馬第三海纜僅有一處斷點，海象配合良好的情況下，預計2月可完成維修，台馬第二海纜則有兩處斷點，且其中一處位於台灣近海，預計在今年上半年完成修復並正常運作，另台馬第四海纜預計在明年6月啟用。

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