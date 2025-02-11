晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

黃金明年就會4000美元！華爾街專家曝光背後原因

2025/02/11 14:08

策略師亞德尼（Ed Yardeni）預估，黃金很快就會來到3000美元，甚至在2026年就會來到4000元美元。（路透）策略師亞德尼（Ed Yardeni）預估，黃金很快就會來到3000美元，甚至在2026年就會來到4000元美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著黃金價格站上每盎司2900美元，其上漲趨勢能否延續，備受市場關注。Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）預估，黃金很快就會來到3000美元，甚至在2026年就會來到4000元美元，而這背後的原因，是與美國對立的國家央行，將繼續囤積黃金，以應對美國制裁。

亞德尼在報告中指出，川普的「關稅2.0計劃」在上週五（7日）公布，當時川普表示，擬將在本週對多個國家實施對等關稅，引發市場震盪。不過亞德尼認為，這是一個正面的發展，因為川普原本是要計劃對所有美國進口商品統一課徵10%至20%的關稅，而對等關稅模式，則為美國提供了與各個貿易夥伴逐一談判減少關稅的空間。

亞德尼指出，黃金在關稅消息的推動下，於上週五寫下新高，他則認為，黃金價格很快將達到每盎司3000美元，甚至在2026年可能突破每盎司4000 美元。這是因為，與美國對立的國家，持續將黃金作為避險資產，以應對美國制裁。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國凍結了俄羅斯的外匯儲備，這促使許多國家開始加速囤積黃金。

亞德尼也預測，標普500指數在年中之前，仍將波動較大，但最終將上看7000點，看好資訊科技、通訊服務、工業及金融類股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財