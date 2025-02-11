黃金明年就會4000美元！華爾街專家曝光背後原因

策略師亞德尼（Ed Yardeni）預估，黃金很快就會來到3000美元，甚至在2026年就會來到4000元美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著黃金價格站上每盎司2900美元，其上漲趨勢能否延續，備受市場關注。Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）預估，黃金很快就會來到3000美元，甚至在2026年就會來到4000元美元，而這背後的原因，是與美國對立的國家央行，將繼續囤積黃金，以應對美國制裁。

亞德尼在報告中指出，川普的「關稅2.0計劃」在上週五（7日）公布，當時川普表示，擬將在本週對多個國家實施對等關稅，引發市場震盪。不過亞德尼認為，這是一個正面的發展，因為川普原本是要計劃對所有美國進口商品統一課徵10%至20%的關稅，而對等關稅模式，則為美國提供了與各個貿易夥伴逐一談判減少關稅的空間。

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亞德尼指出，黃金在關稅消息的推動下，於上週五寫下新高，他則認為，黃金價格很快將達到每盎司3000美元，甚至在2026年可能突破每盎司4000 美元。這是因為，與美國對立的國家，持續將黃金作為避險資產，以應對美國制裁。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國凍結了俄羅斯的外匯儲備，這促使許多國家開始加速囤積黃金。

亞德尼也預測，標普500指數在年中之前，仍將波動較大，但最終將上看7000點，看好資訊科技、通訊服務、工業及金融類股。

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