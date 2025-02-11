台北汽配展三展合一 打造智慧移動展示平台

三展作為全球汽機車零配件產業的指標展覽，整併全新13大展區，呈現最完整移動產業生態鏈。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會將於2025年4月23日至26日在台北南港展覽1館舉辦汽機車產業的年度盛事「台北國際汽機車零配件展」（Taipei AMPA）及「台灣國際智慧移動展」（E-Mobility Taiwan）。貿協指出，本屆展會以「360° MOBILITY Mega Shows」全新品牌亮相，並與「台北國際車用電子展」（Autotronics Taipei）同期展出，共同打造亞洲最完整的移動產業展示平台。

Taipei AMPA及E-Mobility Taiwan在2024年成功吸引來自全球120個國家超過5萬人次專業人士及媒體進場參觀，2025年展會以「Drive Smart，Drive Sustainability」為主題，聚焦「多元創新」、「永續未來」及「移動生態系」三大核心領域，規劃13大專業展區，涵蓋車輛零件、改裝配件、車輛照明、移動科技、自駕及電動載具、二輪零配件等多元範疇，全面展現產業最新技術與未來趨勢。

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在全新設立的「移動科技」、「移動能源解決方案」展區中，為升電裝、德州儀器、台達電子、士林電機、泓德能源、馳諾瓦及起而行綠能等企業，將展示移動科技應用方案及前瞻技術與創新能量。零配件產業方面，國全、南晃、秀山、慧國及耿鼎等產業領導品牌，將展現其技術優勢與創新實力；在車用照明領域，則有龍鋒、佳欣等領導廠商將帶來創新照明解決方案。

產業數據顯示，台灣2025年車用電子產值將超越6000億新台幣，整車成本中車用電子比重更有望超過50%。車用電子展區匯聚多家知名廠商，包括怡利電子、凱銳光電、微星科技、神達數位、凱士士及大亞電線電纜等，展出最新技術與解決方案，彰顯台灣在車用電子領域的國際競爭力。

主辦單位外貿協會將於展會期間舉辦多場精彩活動，其中「360° MOBILITY Forum」將邀請產業專家分享全球市場趨勢與技術發展；邁入第四年、深獲好評的「ESG Achievement」獎項評選，將繼續與國際權威認證機構合作，表彰企業在永續發展上表現傑出的企業，鼓勵更多企業投入永續經營。

本展已開放線上預先登記，國內業者完成預登後取得QR Code，即可快速入場。多展會詳情及預先登記參觀資訊，可造訪官方網站。

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