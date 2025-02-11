川普對等關稅亞洲這2國在安全名單！穆迪警告：這國是第1目標

川普對等關稅即將開講 亞洲國家剉咧等！穆迪表示，越南無疑是最容易成為川普貿易限制目標的經濟體。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前表示，他最早將於週二宣布對等關稅，即對美國商品徵收與各國同等關稅，並立即生效，專家表示，儘管細節尚不清楚，但美國對大多數亞洲新興經濟體的進口關稅可能會上調，而越南不僅對美擁有1235億美元（約新台幣4.05兆）貿易順差，且中國在越南投資規模龐大，越南「無疑是最容易成為川普貿易限制目標的經濟體」，至於只有香港與新加坡，因美對這2國有貿易順差，將不受對等關稅影響。

三菱日聯銀行高級貨幣分析師Michael Wan週一在1份報告中表示，如果美國實施“全面關稅互惠”，美國對越南的關稅可能會增加1倍至8%。儘管如此，他預計美國對該國的立場不會那麼極端，更有可能的是「徵收某些特定行業的關稅」。

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CNBC報導，隨著川普徵收對等關稅的威脅日益明顯，雖然川普沒有指出哪些國家將受到衝擊，但表示這將是一項廣泛的努力，以幫助消除美國貿易逆差，為此，幾個對美國享有巨額貿易順差的亞洲經濟體，正爭相與美國總統談判，尋求有利的解決方案，以避免被徵收更高的關稅。

巴克萊分析師團隊週一表示，儘管細節尚不清楚，但美國對大多數亞洲新興經濟體的進口關稅可能會上調，但新加坡和香港除外，因為美國對這兩個國家有貿易順差。

根據世界貿易組織的估計，截至2023年，大多數亞洲經濟體對進口產品徵收的平均關稅都高於美國。

根據美國人口普查局的數據，去年中國對美國的貿易順差最大，為2954億美元（約新台幣9.68兆），其次是越南1235億美元（約新台幣4.05兆）、台灣740億美元（約新台幣2.42兆元）、日本685億美元（約新台幣2.24兆）和韓國660億美元（約新台幣2.16兆）。

穆迪分析公司高級經濟學家史蒂芬·安格里克對CNBC表示，這些經濟體暫時躲過了關稅，並不意味著它們可以鬆一口氣。他強調，華盛頓的情緒可能會發生變化，以後仍可能會徵收關稅。

安格里克表示，由於與華盛頓有著深厚的安全聯繫，且在美國有大量投資，這些國家（越南除外）均未受到川普首輪關稅衝擊，但「它們也不應該太過安逸」。

安格里克指出，由於越南對美國擁有巨額貿易順差，且中國在越南投資規模龐大，越南「無疑是最容易成為川普貿易限制目標的經濟體之一」。

他進一步指出，去年，越南對美國的貿易順差年增近18%，創下歷史新高。根據世貿組織數據，越南對最惠國夥伴的簡單平均關稅稅率為9.4%。

越南進口的飲料和菸草平均面臨高達45.5%的關稅，而糖和糖果、水果和蔬菜、服裝和運輸設備等類別的關稅則高達14%至34%。

川普在2019年將越南稱為「幾乎最嚴重的貿易行為濫用者」，隨著川普關稅戰威脅日益明顯，近幾個月來，越南一直努力與華盛頓在貿易問題上妥協，越南總理範明政上週要求內閣成員為今年可能爆發的全球貿易戰的影響做好準備。

越南是川普第1任期內對中國實施的貿易壁壘的最大受益者，這促使製造商將生產轉移出中國。因此，越南成為中國最大的外國直接投資接受國之一。

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