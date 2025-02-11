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deepseek突襲是AI的戰爭！ 謝金河：黃仁勳未來角色將備受矚目

2025/02/11 12:53

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（資料照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國人工智慧新創公司DeepSeek日前引發熱議，許多專家認為圍繞這項中國技術的炒作被誇大。而美國有些州開始禁止公務機關使用DeepSeek。對此財信傳媒董事長謝金河分析，Deepseek突襲，其實是一場AI的戰爭，這場Deepseek突擊，也讓川普見識到擋在他前面，讓美國再偉大的最大挑戰就是中國！黃仁勳未來角色也將備受矚目！

謝金河在臉書PO文表示，回想川普就職大典，到27日的Deepseek突擊，其實背後也是一場沒有煙硝味的戰爭，場景從川普的就職大典來看，川普邀請ARM的孫正義，甲骨文的艾利森及Open AI的Sam Altman共同宣布發起Stargate計劃，最終要籌集5000億美元資金共同打造AI新藍圖，這是川普最重要的起手勢，但眼尖的人都發現，川普在這場AI盛會上獨缺黃仁勳！過去幾年，黃仁勳都是AI領域大放光芒的大人物，川普發表新的AI戰略，黃仁勳缺席，這是一個不尋常的訊號。然後大家發現這一天黃仁勳在中國。

謝金河指出，川普在白宮就職，李強也在國務院召開科技會議，梁文鋒是在場核心人士，也就是說，Deepseek的戰略，戰術已經成形，北京當局可能在第一時間告訴黃仁勳Deepseek的策略，黃仁勳回到美國，率先站出來砲打拜登的晶片三級管制，相當程度傳達了北京的想法，到了27日，Deepseek橫空出世，這個開放系統，低成本的模型讓全世界大吃一驚，當天AI產業鏈股價全都重挫，輝達首當其衝，股價大跌16.89%，市值蒸發5890億美元，台積電adr也跌13%以上，全球AI相關個股，股價都重挫，意氣風發的川普有如被澆了一身冷水。

謝金河續指，相反的是中國士氣大振，資本市場的科技股紛紛大漲，從寒武紀、金山軟件、金山雲、小米、阿里巴巴、中微、中芯國際等，股價紛紛大漲。同時中國年輕一代的創新者都得到表揚肯定，梁文鋒也成為國家級保護人物。中國這個突擊，算是非常成功，現在全世界從驚嚇中慢慢瞭解真相，最近Amazon宣布1000億美元的資本支出，全5大科技公司資本支出超過3000億美元，看起來美國依然穩健走自己的路！

謝金河直言，這場Deepseek突擊，也讓川普見識到擋在他前面，讓美國再偉大的最大挑戰就是中國！黃仁勳未來角色也將備受矚目！

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