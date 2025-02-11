「川普溢價」再次顯現 ! 新關稅前美貿易商搶買 金屬價格大飆升

川普加徵關稅前，美國金屬價格飆升至大幅溢價。圖為加拿大鋁製品。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣佈對鋼鐵和鋁進口徵收25%新關稅後，鋁價觸及近3週來的最高水平，美國紐約商品交易所交易的銅價對倫敦基準的溢價擴大。《金融時報》指出，早在川普新徵稅措施生效之前，美國貿易商就支付高額費用，以確保銅、鋼和鋁等金屬供應，導致美國金屬價格飆升至大幅溢價。

《金融時報》表示，迫在眉睫的新一輪關稅，導致這些金屬價格差距異常大，基準紐約商品交易所（Comex）銅期貨較倫敦銅期貨的溢價擴大至每噸逾800美元，創下至少2020年初以來的最高水平。

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據報導，銅以所謂的「完稅」方式進入紐約商品交易所倉庫。這意味著，在金屬進入設施之前必須繳納所有稅款。

外媒指出，美國嚴重依賴進口鋁，主要來自加拿大。美國原鋁價格以倫敦金屬交易所基準價格加上中西部溢價為基礎，該溢價近幾個月來一直在上漲，最新上漲10%、為每磅0.305美元，創自2022年7月以來的最高水平。

這些美國貿易商趕在川普總統徵收關稅之前搶購金屬，使得美國貿易所支付的價格，比歐洲貿易商高得許多。Fastmarkets 基本金屬研究主管威廉·亞當斯（William Adams）表示，人們希望避免支付銅價加上關稅。

蘇克敦金融（Sucden Financial）研究主管達裡亞·埃法諾娃（Daria Efanova）表示，金屬市場在新關稅實際實施影響之前，就已經進行定價了。

Panmure Liberum分析師普萊斯（Tom Price）表示，美國高額溢價反映出市場「扭曲」，這是對供應不足的擔憂，而非需求增加。他稱，市場上的買家以價格競爭的方式獲取金屬。

《紐約時報》指出，川普將對所有進入美國的鋼鐵和鋁徵收25%的進口稅，此舉可能會激怒加拿大和墨西哥等盟友，因為美國大部分金屬進口都來自這2個國家。

《金融時報》認為，川普對鋼鐵和鋁徵收的潛在關稅，可能會對加拿大鋁冶煉廠產生特別大的影響，這些鋁冶煉廠滿足了美國約44%的鋁需求。

《BBC》指出，川普第一任期內對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鐵進口徵收25%的關稅，對鋁進口徵收10%的關稅。但一年後，美國與加拿大和墨西哥達成協議，取消了這些關稅，但歐盟的進口稅仍將保留至2021年。

根據智庫稅務基金會報告指出，這些關稅增加了美國汽車公司以及使用鋁罐製造碳酸飲料的製造商的成本，而這些損失隨後被轉嫁給消費者。

標普全球在2018年時指出，使用了13種大宗商品基準來追蹤川普任期內與歐巴馬8年任期內的定價表現，發現川普第一任就職兩年後，美國市場上的鋼鐵、鋁和煤炭基準價格，平均高於前總統歐巴馬2屆任期內的價格。

報導指出，當時美國也是採取了激進的貿易政策，包括對進口鋼鐵和鋁徵收關稅。

數據顯示，截至2018年9月底，川普執政期間的大多數能源價格仍比歐巴馬執政期間的平均價格低約22%，但在川普執政的第二年，能源價格（天然氣除外）開始上漲，比川普宣誓就職前一天平均上漲了約18%。因此，將金屬價格上漲視為「川普溢價」並不為過。

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