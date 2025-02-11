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中國去年FDI斷崖式暴跌27.1％ 官媒還自嗨外資沒撤離

2025/02/11 11:38

中國的外國直接投資（FDI）遭出現斷崖式暴跌，2024年全國實際投資外資金額較2023年萎縮27.1%，創史上最大跌幅。（法新社資料照）中國的外國直接投資（FDI）遭出現斷崖式暴跌，2024年全國實際投資外資金額較2023年萎縮27.1%，創史上最大跌幅。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國的外國直接投資（FDI）出現斷崖式暴跌，2024年全國實際投資外資金額較2023年萎縮27.1%，創史上最大跌幅，官方卻強調這是市場結構調整，而非外資撤離。儘管中國官媒試圖淡化外資暴減的影響，但分析師指出，隨著中國經濟持續低迷、政策環境變化和地緣政治風險，外資企業在中國經營面臨更大挑戰。

　《自由亞洲電台》 報導，中國商務部最新公布的數據顯示，2024年中國新設外商投資企業達5萬9080家，年增9.9%；但實際投資外資金額卻僅為8262.5億元人民幣（台幣3.7兆元），年減27.1%，跌幅不僅創下史上最高，也凸顯外資企業在中投資環境的深刻變化。

　面對外資企業投資規模的斷崖式暴跌，中國官媒《人民日報》10日在頭版刊文，試圖消抹外界對「外資企業撤離」的擔憂，文章強調外資流入模式正在調整，外資企業正從傳統製造業向高附加值產業轉型，因此外資減少並非市場失去吸引力，而是「發展階段性變化」的結果。

　對於中國官媒否認外資企業撤離，旅美經濟學者李恆青受訪表示，《人民日報》的文章不過是中國領導人習近平下令「唱響中國經濟光明論」的一環，但數據已經揭示了外資投資大幅下滑的現實。

　李恆青指出：「中國的勞動成本上漲，加上合規的原因疊加在一起，使得在中國投資不賺錢，其他的投資壁壘還非常多，最重要的是政治制度的不透明，缺乏法治。」

　中國美國商會（AmCham China）2月初發布的「2024年度中國商務環境調查報告」顯示，有超過半數的在中美企表示，對中國政府的開放承諾信心不足，市場的不確定性仍是影響外資佈局的重要因素。

　除了市場環境變化，中國政府近年來對外資企業的監管力度不斷加強，也讓跨國企業的經營風險增加。媒體報導，在美國總統川普1日宣布對中國進口商品加徵關稅10%之際，中國監管機構正準備對美國科技巨擘蘋果、輝達、英特爾發起反壟斷調查，而在此之前，Google已經成為北京當局的目標。分析師警告，北京當局的一系列舉措加劇了跨國企業在中經營的不確定性。

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