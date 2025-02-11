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逾3500億資金外逃！美股基金寫1超慘紀錄 數據驚揭湧入「這兩地」

2025/02/11 10:42

美國總統川普（Donald Trump）上任後，政策不確定性牽動市場情緒。（法新社資料照）美國總統川普（Donald Trump）上任後，政策不確定性牽動市場情緒。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，政策不確定性牽動市場情緒，根據資料顯示，截至2月5日當週，美國股票基金再現資金大規模流出，創下自2024年12月18日以來最大單週拋售規模，而數據顯示，在美股遭拋售的同時，亞洲和歐洲基金卻分別吸引了48.6億美元（約新台幣1595億元）和18.8億美元（約新台幣617億元）的淨資金流入。

《路透》報導，根據LSEG Lipper的數據，截至2月5日當週，投資人淨拋售價值107.1億美元（約新台幣3516億元）的美國股票基金，創下自2024年12月18日以來最大單週拋售規模。

而在美股遭拋售的同時，亞洲和歐洲基金卻分別吸引了48.6億美元和18.8億美元的淨資金流入。

科技股方面，Google雲端業務營收增長不及市場預期，且公司在人工智慧（AI）領域的高額投入引發資本市場擔憂；同時，超微（AMD）對數據中心銷售的疲弱預測進一步打擊投資者信心，加劇投資者對AI相關投資的擔憂。

根據報導指出，美國大型股基金截至2月5日當週，撤資金額高達64.4億美元（約新台幣2114億元），創下單週最大撤資紀錄。

儘管整體股市基金承壓，但美國產業基金連續第3週錄得資金淨流入，總計吸引12億美元（約新台幣393億元）資金。其中金融業基金和非必需消費基金的資金分別獲得10.1億美元（約新台幣331億元）和9.07億美元（約新台幣297億元）的新增資金。

與此同時，貨幣市場基金截至2月5日當週，吸引了396.1億美元（約新台幣1.3兆元）的淨資金流入，與前1週351.3億美元（約新台幣1.1兆元）的淨流出情況形成鮮明對比。

在債券市場方面，投資人繼續青睞債券型基金，截至2月5日當週，資金流入額達92.2億美元（約新台幣3026億元），已連續第5週實現資金淨流入，特別是美國國內應稅固定收益基金、中短期投資級基金及貸款參與基金，分別吸引了46.4億美元（約新台幣1523億元）、33.1億美元（約新台幣1086億元）和29.3億美元的資金（約新台幣961億元）。

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