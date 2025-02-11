焦點股》合勤控：參展IDEX國際防務展 股價攻高

合勤科技將於阿布達比國際防務展覽及會議展出多款軟體無線電機與先進監視雷達系統。（合勤科技提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股合勤控（3704）今日股價開高，盤中一度攻上42.1元、漲幅4.7%，截至9:16分，股價來到41.45元，上漲1.25元，漲幅3.11%。

合勤控1月營收26.82億元，年增率81.21%，月減17.53%。

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合勤控旗下合勤科技2月17- 21日將參加阿布達比IDEX （International Defence Exhibition and Conference） 國際防務展覽及會議，為全球軍事科技與系統廠客戶展示最新開發的軟體無線電機（SDR）系列產品、無人機船（UAV/USV）載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統以及新型電戰偵蒐定向裝置等產品。

合勤科技表示，開發軍用軟體無線電機已有多年經驗，產品涵蓋各式戰術、戰鬥無線電機，從高頻、特高頻、超高頻到極高頻無線電機。這些產品可安裝在各種軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，目前合勤科技服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。

合勤科技運用先進通信技術及電路縮裝技術，成功開發出體積小、省電且適合不同型態無人機使用的資料鏈路無線電機，可滿足短、中、長距離傳輸需求，在有干擾威脅下的戰場更能發揮其優異的性能。

在先進雷達系統方面，合勤科技擁有多種先進雷達系統技術，包括脈衝雷達、調頻連續波雷達以及雙模雷達，目前已廣泛應用在岸際、船艦執行偵察與蒐索功能。除完整雷達系統外，合勤科技也提供雷達目標模擬系統及雷達關鍵模組，可與系統廠商合作整合到戰鬥系統中。

合勤科技指出，電戰技術在現代戰爭中從不缺席，而實施電子戰首要的步驟便是執行偵蒐，合勤科技提供的新型電戰偵蒐測向系統，不但偵蒐的頻率範圍廣，測向精度高，更具有偵蒐高速跳頻信號的能力，在先進電戰偵蒐系統市場上佔有一席之地。

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