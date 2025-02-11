晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中美科技角力戰不能輸 ! 川普積極想拿這「關鍵金屬」 彭博曝原因

2025/02/11 11:45

稀土礦場裡的破碎礦石。（路透）稀土礦場裡的破碎礦石。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（ Donald Trump）先前表示想買下格陵蘭島，主要考量為「經濟安全」為由，近日更直言想透過提供援助烏克蘭，以換取該國的稀土礦使用權。對此，《彭博》指出，川普瞄準格陵蘭的豐富礦產資源及烏克蘭的稀土資源，想藉此擺脫被中國箝制的格局。

《彭博》認為，中國具有掌握稀土的優勢，如果與川普政府的關稅戰升級，中國可能會利用其對稀土供應的影響力作為報復手段。

據報導，全球最大的稀土生產國是中國，約佔全球稀土礦開採量的70%左右。此外，中國還擁有世界上一半的儲量（可經濟地開採的礦藏），其他大型儲量位於澳洲、巴西和俄羅斯。

儘管美國擁有約190萬噸儲量，但提煉能力很弱，大多數國家也被迫將其開採的稀土送到中國進行加工提煉，主要是中國主導這些材料的加工。根據戰略與國際研究中心去年1份報告稱，中國加工了全球至少 90%的稀土，處於「近乎壟斷」的地位。

《彭博》指出，稀土元素有著鎧和鏑等鮮為人知的名字，但用途卻十分廣泛，從蘋果iPhone手機、核磁共振成像儀到飛彈導引系統，以及電動車、其他高科技產品均可見到身影。

據了解，稀土礦物是一類17種重金屬，包括元素週期表中的15種鑭系元素、鈧和釔。等過去幾年，市場對這些礦物的需求不斷增長，稀土礦物被用於製造電動車、手機和其他高科技設備。

外媒指出，到2024年，美國約80%的稀土需求將依賴進口，除了這17種重金屬外，美國也尋求其他關鍵礦物，包括鎢、​​碲、鋰、鈦和銦。

值得注意的是，烏克蘭擁有稀土及關鍵礦物，包括了鋰和鈦和石墨。其中，鈦佔全球產量約7%，在全球儲量排名位居前10，對於一系列現代高科技產品至關重要。

2023年《富比士》曾估計，烏克蘭礦產資源量達1110億噸，主要為煤炭和鐵礦石、價值約14.8兆美元。烏克蘭稱，其稀土材料和其他關鍵礦物分佈在全國六個地方。

其中，超過70%的資源位於烏克蘭東部的頓內茨克和盧甘斯克地區，但這兩個地區現在由俄羅斯部分控制，克里米亞半島同樣礦產資源豐富，但也在2014年被俄羅斯併吞。

至於格陵蘭島為擁有世界第八大稀土儲量，另外也含有重要金屬鋰、鈷及石油和天然氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財