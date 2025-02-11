中美科技角力戰不能輸 ! 川普積極想拿這「關鍵金屬」 彭博曝原因

稀土礦場裡的破碎礦石。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（ Donald Trump）先前表示想買下格陵蘭島，主要考量為「經濟安全」為由，近日更直言想透過提供援助烏克蘭，以換取該國的稀土礦使用權。對此，《彭博》指出，川普瞄準格陵蘭的豐富礦產資源及烏克蘭的稀土資源，想藉此擺脫被中國箝制的格局。

《彭博》認為，中國具有掌握稀土的優勢，如果與川普政府的關稅戰升級，中國可能會利用其對稀土供應的影響力作為報復手段。

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據報導，全球最大的稀土生產國是中國，約佔全球稀土礦開採量的70%左右。此外，中國還擁有世界上一半的儲量（可經濟地開採的礦藏），其他大型儲量位於澳洲、巴西和俄羅斯。

儘管美國擁有約190萬噸儲量，但提煉能力很弱，大多數國家也被迫將其開採的稀土送到中國進行加工提煉，主要是中國主導這些材料的加工。根據戰略與國際研究中心去年1份報告稱，中國加工了全球至少 90%的稀土，處於「近乎壟斷」的地位。

《彭博》指出，稀土元素有著鎧和鏑等鮮為人知的名字，但用途卻十分廣泛，從蘋果iPhone手機、核磁共振成像儀到飛彈導引系統，以及電動車、其他高科技產品均可見到身影。

據了解，稀土礦物是一類17種重金屬，包括元素週期表中的15種鑭系元素、鈧和釔。等過去幾年，市場對這些礦物的需求不斷增長，稀土礦物被用於製造電動車、手機和其他高科技設備。

外媒指出，到2024年，美國約80%的稀土需求將依賴進口，除了這17種重金屬外，美國也尋求其他關鍵礦物，包括鎢、​​碲、鋰、鈦和銦。

值得注意的是，烏克蘭擁有稀土及關鍵礦物，包括了鋰和鈦和石墨。其中，鈦佔全球產量約7%，在全球儲量排名位居前10，對於一系列現代高科技產品至關重要。

2023年《富比士》曾估計，烏克蘭礦產資源量達1110億噸，主要為煤炭和鐵礦石、價值約14.8兆美元。烏克蘭稱，其稀土材料和其他關鍵礦物分佈在全國六個地方。

其中，超過70%的資源位於烏克蘭東部的頓內茨克和盧甘斯克地區，但這兩個地區現在由俄羅斯部分控制，克里米亞半島同樣礦產資源豐富，但也在2014年被俄羅斯併吞。

至於格陵蘭島為擁有世界第八大稀土儲量，另外也含有重要金屬鋰、鈷及石油和天然氣。

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