晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金站上2900美元！今年已7度刷歷史高點

2025/02/11 08:41

週一（10日）黃金上漲。（路透資料照）週一（10日）黃金上漲。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（10日）黃金價格持續創下歷史新高，主要因美國總統川普（Donald Trump）釋出新關稅威脅，加劇市場對貿易戰與通膨的擔憂，推升避險買盤，而今年以來，黃金價格已7度刷新歷史新高，專家指出，照這種走勢來看，金價有機會挑戰3250美元或3500美元關口。

現貨黃金價格現貨黃金上漲1.6%，報每盎司2905.24美元，盤中早些時候曾觸及2911.30美元的歷史高點；12 月交割的黃金期貨價格上漲1.6%，報2934.40美元。

《路透》報導，Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示：「顯然這波漲勢的背後是關稅戰，反映出全球貿易局勢的不確定性與緊張加劇。」

週日川普宣布，將對所有鋼鐵與鋁進口加徵25%關稅，並表示本週將進一步宣布徵收「對等關稅」，即針對其他國家徵收的關稅做出相應報復，且立即生效。

市場擔憂這些新關稅可能進一步推升美國通膨，投資人正密切關注本週稍晚將公布的美國消費者物價指數（CPI），以及生產者物價指數（PPI）數據。

梅爾指出，若CPI和PPI數據低於預期，可能導致美元走軟，進一步推升金價；反之，若數據高於預期，將推升美國公債殖利率，可能對金價帶來一定壓力，但由於市場韌性、逢低買盤旺盛，影響可能有限。

此外，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）預計將於週二、週三出席國會聽證會，市場也在關注他的政策立場是否會影響金價走勢。

今年以來，黃金價格已7度刷新歷史新高，川普的關稅政策引發市場不安，使投資人紛紛湧入黃金避險。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）則指出，自去（2024）年12月以來，黃金走出45度角的強勁上升趨勢，這種走勢可能形成自我實現預言（self-fulfilling prophecy），推動金價進一步上漲。

他預測，金價可能會挑戰3250美元或3500美元關口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財