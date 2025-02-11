黃金站上2900美元！今年已7度刷歷史高點

週一（10日）黃金上漲。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（10日）黃金價格持續創下歷史新高，主要因美國總統川普（Donald Trump）釋出新關稅威脅，加劇市場對貿易戰與通膨的擔憂，推升避險買盤，而今年以來，黃金價格已7度刷新歷史新高，專家指出，照這種走勢來看，金價有機會挑戰3250美元或3500美元關口。

現貨黃金價格現貨黃金上漲1.6%，報每盎司2905.24美元，盤中早些時候曾觸及2911.30美元的歷史高點；12 月交割的黃金期貨價格上漲1.6%，報2934.40美元。

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《路透》報導，Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示：「顯然這波漲勢的背後是關稅戰，反映出全球貿易局勢的不確定性與緊張加劇。」

週日川普宣布，將對所有鋼鐵與鋁進口加徵25%關稅，並表示本週將進一步宣布徵收「對等關稅」，即針對其他國家徵收的關稅做出相應報復，且立即生效。

市場擔憂這些新關稅可能進一步推升美國通膨，投資人正密切關注本週稍晚將公布的美國消費者物價指數（CPI），以及生產者物價指數（PPI）數據。

梅爾指出，若CPI和PPI數據低於預期，可能導致美元走軟，進一步推升金價；反之，若數據高於預期，將推升美國公債殖利率，可能對金價帶來一定壓力，但由於市場韌性、逢低買盤旺盛，影響可能有限。

此外，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）預計將於週二、週三出席國會聽證會，市場也在關注他的政策立場是否會影響金價走勢。

今年以來，黃金價格已7度刷新歷史新高，川普的關稅政策引發市場不安，使投資人紛紛湧入黃金避險。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）則指出，自去（2024）年12月以來，黃金走出45度角的強勁上升趨勢，這種走勢可能形成自我實現預言（self-fulfilling prophecy），推動金價進一步上漲。

他預測，金價可能會挑戰3250美元或3500美元關口。

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