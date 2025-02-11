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AI發展的「關鍵材料」! 美媒直言 : 川普徵收銅關稅 美國反受其害

2025/02/11 09:40

美媒指稱，川普的銅關稅可能會讓美國陷入困境。（法新社）美媒指稱，川普的銅關稅可能會讓美國陷入困境。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普總統宣布，將在2月中旬對半導體、藥品、鋼鐵、鋁、石油和天然氣及銅徵收關稅，並承認這些關稅可能會造成部分的暫時性、短期混亂。美媒《The Hill》指出，川普將銅礦作為國家優先事項是正確的，但他的做法卻是錯誤的。

《The Hill》表示，美國與全球市場對銅的需求極高，因為銅是人工智慧（AI）技術、數據中心及其他前沿科技的關鍵材料。市場預計，到2050年，全球銅需求將增長75%。

專家指出，在川普新一輪的關稅政策中，銅的關稅最難與他的經濟論述相符。而川普對半導體、製藥、鋼鐵、鋁、石油、天然氣及銅等關鍵產業徵收關稅，並稱這些關稅可能會帶來「短期的、暫時的干擾的說法可能過於樂觀。因為關稅的影響不會只是短期的。

《The Hill》認為，川普相信關稅可以促進美國製造業的復興，這是他的賭注。川普認為，為了繞過高額的關稅壁壘，國外的投資者將來美國做生意、而不是從國外出口。

《The Hill》直言，這樣的策略對於銅來說「並不起作用」，主要關鍵原因在於，銅與半導體和藥品一樣，是複雜供應鏈的產物，且供應鏈極其複雜。

在於銅的供應鏈有4個關鍵階段，包括採礦、冶煉和精煉、半成品和最終產品製造。美國在每個階段都面臨不同的挑戰，但關稅並不是解決任何一個問題的方法。

根據標普全球（S&P Global）的1份報告指出，美國開發新銅礦的速度極為緩慢，美國的銅礦項目平均需要29年才能開始投產，全球排名倒數第二，僅比尚比亞（34年）快。

報告表示，美國只有2座主要銅冶煉廠、1座再生銅冶煉廠和17座精煉廠，且美國目前也還沒有在北美和歐洲建立冶煉廠的計劃，其中位於喬治亞州的一家冶煉廠計劃專注於廢銅。

這些事實顯示，美國無法在銅供應鏈的下游環節競爭。事實上，全球97%的銅冶煉與精煉產能由中國控制，完全與中國脫鉤難以符合現實。

但美國對銅的進口依賴度正快速上升，1995年美國進口的銅僅佔需求量的10%，但如今這一比例已經增至50%。市場預計，到2035年將進一步增至3分之2，這將損害美國。

《The Hill》強調，美國的主要銅供應國是加拿大，約佔美國進口量的一半。美國企業需要精煉銅，其經濟產出總額達770億美元（約新台幣2.52兆元），該行業語汽車產業一樣，美加2國得共享1條一體化的銅供應鏈。因此，川普關稅只會加劇美國本土的採礦業困境。

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