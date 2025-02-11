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金價飆破2930美元新天價！分析師喊目標價上看3500美元

2025/02/11 09:21

金價飆破2930美元新天價！分析師喊目標價上看3500美元（彭博資料照）金價飆破2930美元新天價！分析師喊目標價上看3500美元（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在市場擔憂關稅戰升級，推升金價突破新高，週一首度突破每盎司2900美元，專家表示，今年以來，黃金已第7次刷新歷史新高，主要受到川普的關稅威脅驅動，隨著關稅戰升級，已將金價進一步上調至3500美元。

週一現貨黃金價格現貨黃金上漲1.63%，報每盎司2934.8美元；12月交割的黃金期貨價格上漲1.6%，報2934.40美元。

外媒報導，Marex分析師愛德華·邁爾（Edward Meir）表示，顯然，關稅戰是金價上漲的幕後推手，這反映出全球貿易形勢的不確定性和緊張局勢加劇。

美國總統川普週日宣佈，計劃對所有進口到美國的鋼鐵和鋁加徵額外25%關稅。市場擔憂，關稅可能加劇美國通膨，投資者正關注本週公佈的美國消費者價格指數（CPI）和生產者價格指數（PPI）數據，以評估其對聯準會路徑的影響。

Meir分析稱，如果CPI和PPI數據弱於預期，美元可能承壓，黃金價格或進一步上漲；反之，若數據強於預期，美債收益率可能上升，給金價帶來一定壓力。但由於市場韌性較強，且逢低買盤旺盛，黃金下跌空間可能有限。

此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在週二和週三向國會作證，市場將密切關注他對通膨和貨幣政策的最新表態。

今年以來，黃金已第7次刷新歷史新高，主要受到川普的關稅威脅驅動。這加劇了市場對全球經濟增長、貿易戰和高通膨的擔憂，促使投資者紛紛湧入黃金市場避險。

Blue Line Futures首席市場策略師菲利普·斯特里布爾（Phillip Streible）表示，自去年12月以來，黃金已穩步上漲，這可能會引發市場的自我實現式上漲預期，進一步推高金價，並進一步上調黃金目標價至3250美元甚至3500美元。

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