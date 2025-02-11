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不看好DeepSeek未來！Arm執行長：終究會被關閉

2025/02/11 08:25

中國AI新創DeepSeek無疑是近期市場上最熱門的話題之一。（路透）中國AI新創DeepSeek無疑是近期市場上最熱門的話題之一。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球矽智財龍頭安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）認為，儘管中國的DeepSeek出現令人意外，但最終可能會遭到關閉。

根據英國《金融時報》週一（10日）報導，哈斯指出，DeepSeek令人意外的原因在於，就理論來看，開源模型竟已趕上理論上最優秀的封閉型推理工具。DeepSeek 公開了其模型的研究成果，並公開部分技術，而像 ChatGPT 這樣的模型則採用封閉模式，大部分模型為專有技術。他還指出，這個模型來自中國，是個「重大事件」，因為迄今為止，AI 領域的突破一直由矽谷主導。

然而，對於DeepSeek宣稱該模型僅耗資560萬美元訓練，遠低於美國 AI 模型的開發成本，哈斯抱持著懷疑態度。

哈斯也認為，DeepSeek 採用的技術並不特別具有革命性。他推測，DeepSeek可能使用了一種稱為「蒸餾」（Distillation）的方法，透過學習其他 AI 模型來提升自身表現。

哈斯並不看好DeepSeek的未來，甚至預測DeepSeek會被關閉。他指出，華盛頓當局正應對這件事情。哈斯反問：「想想看，若連TikTok都不被允許，這（DeepSeek）為什麼會被允許呢？」不過，哈斯強調說這只是他個人觀點，「我並沒有任何內部消息」。

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