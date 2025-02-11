關稅人讓這檔黃金ETF今年來漲逾10％完勝美股！花旗喊金價3000美元這「時間到」

關稅人讓這檔黃金ETF今年來漲逾10%完勝美股！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對關稅的擔憂，週一現貨黃金再創新高，突破2900美元，收2934.8美元，激勵SPDR Gold Shares ETF黃金基金週一大漲1.7%，根據FactSet數據顯示，這是自2020年以來最長的連漲後，最大漲幅，今年迄今已飆升10.8%，遠高於標普500指數3.1%漲幅，花旗表示，未來3個月，黃金將達每盎司3000美元。

花旗集團（Citigroup）的大宗商品分析師週五在美國股市收盤後的1份研究報告中表示，「購買金條是為了對沖」與關稅相關的股票，以及美國和全球增長的下跌風險。花旗表示，我們看到金價在未來3個月走高至每盎司3000美元。

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上週五，川普總統表示，他計劃宣佈「對等」關稅，隨即對鋼鐵和鋁進口徵收關稅課徵25%關稅。

瑞銀全球財富管理美洲首席投資官Solita Marcelli週一在1份報告中表示，我們繼續將黃金視為１種有效的投資組合對沖和多元化工具，並認為在平衡的美元投資組合中配置約5%是”最佳“的。

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