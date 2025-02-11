美雞蛋批發價暴漲4倍飆史高！12顆高達262元

美國受到禽流感疫情衝擊，雞蛋批發價飆歷史新高，每打來到8美元（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國受到禽流感疫情衝擊，雞蛋批發價格飆歷史新高，每打來到8美元，較1年前上漲3-4倍，分析師表示，雖然零售價尚未突破新高，但價格已較2023年12月大漲65%，預期消費者可能很快就會在當地的雜貨店，看到雞蛋價格大幅上漲。

CNBC報導，根據追蹤農產品價格的Expana數據，上週五，大白殼雞蛋的平均批發價格達到每打8美元（約新台幣262.4元），大幅打破了先前的紀錄。

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Expana記者霍伊諾夫斯基（Ryan Hojnowski）之前的歷史最高價是2022年12月下旬聖誕節前夕，當時價格觸及每打5.46美元（約新台幣179.08元）。

霍伊諾夫斯基指出，批發價格上漲反應在零售店，需要幾週的時間。他說，零售價格動態與批發價格的追蹤程度將因雜貨店而異。

報導指出，根據美國勞工統計局的數據，12月零售市場上消費者平均花費約4.15美元（約新台幣136.12元）購買1打大號A級雞蛋。

雖然零售價格低於2023年1月每打4.82美元（約新台幣158.09元）的零售歷史高點，但已較2023年12月約2.51美元（約新台幣82.32元）上漲了65%，且價格壓力似乎並沒有緩解。

專家表示，「高致病性禽流感」是雞蛋價格上漲的主要原因。

專門從事農產品的經濟諮詢公司Advanced Economic Solutions副總裁 Amy Smith表示，2024年將有超過4000萬隻蛋雞死亡，約佔全國總數的13%。

史密斯引述美國農業部的數據稱，帶殼雞蛋的庫存量比5年平均值低了約15%至16%，根據美國農業部的數據，目前帶殼雞蛋庫存約為120萬箱30打雞蛋。

史密斯說，批發價格「比1年前上漲了3到4倍」，她表示，這一漲幅「非常顯著」。

在美國通膨普遍緩解之際，雞蛋價格上漲引發了消費者的焦慮。

不過，根據雜貨店的情況，消費者可能不會看到價格上漲對商店貨架造成如此劇烈的影響。

霍伊諾夫斯基指出，沃爾瑪和阿爾迪等大型全國零售商通常具有更大的靈活性來吸收批發價格上漲，他們或許能夠透過提高其他食品的利潤率，或透過簽訂固定價格合約來確保部分雞蛋供應，來抵消更高的批發成本。

然而，規模較小的獨立零售商不具備同樣的規模經濟，需要保持所售每件商品的盈利能力，「這導致他們必須根據批發變化更快地調整價格」。

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