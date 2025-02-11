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川普簽署鋼鋁25％關稅令！CNBC：贏家和輸家1次看 台灣也上榜

2025/02/11 12:16

川普簽署鋼鋁25%關稅令！專家表示，美國是最大贏家（法新社）川普簽署鋼鋁25%關稅令！專家表示，美國是最大贏家（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一正式簽署命令，對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅，在此貿易戰下，專家表示，美國將是最大贏家，至於輸家，預計受關稅影響最嚴重的國家包括加拿大、墨西哥、德國和台灣等亞洲出口商。

CNBC報導，鋼鐵和鋁這兩種金屬都是運輸、建築和包裝等各行業的重要組成部分，隨著川普正式簽署行政命令，市場的最大贏家將是美國，一點都不令人意外。

官方數據顯示，過去10年美國鋼鐵進口量大幅下降，2014年至2024年間下降了35%，儘管去年進口量年增2.5%至2620萬公噸。然而，美國的鋁進口量在過去10年成長了14%，自2020年以來美國的鋁出口量也逐漸增加。

大宗商品定價諮詢公司CRU分析師詹姆斯坎貝爾（James Campbell）週一表示，預計潛在的關稅將隨著時間的推移對美國產生不同的影響。

他指出，一開始，這可能會損害需求，但從長遠來看，我們可以看到投資的到來。

坎貝爾表示，自2018年川普實施第1波關稅以來，美國對鋼鐵和鋁業的投資都有所增加。

在第1任總統任期內，川普對來自加拿大、墨西哥和歐盟的進口鋼鐵和鋁徵收關稅。他的政府也對來自韓國、阿根廷和澳洲等其他國家的進口產品實施了數量限制。

國會研究服務處後來的1份報告發現，該政策實施的前5個月，川普政府獲得了超過14億美元（約新台幣459億元）的收入。

而2024年，美國從79個國家進口鋼鐵，從89個國家進口鋁。根據政府數據，這些進口商品的總價值略高於490億美元（約新台幣1.61兆）。

至於加拿大和墨西哥，由於這兩國家都是美國最大的鋼鐵和鋁出口國，因此一旦關稅生效，這兩個國家很可能會受到嚴重衝擊。

另德國也是美國的鋼鐵出口大國，亦將受到關稅的負面影響。

然而，歐洲最大的鋼鐵製造商之一蒂森克虜伯（thyssenkrupp）表示，如果美國對鋼鐵和鋁徵收額外的關稅，預計對其業務的影響「非常有限」。

蒂森克虜伯指出，歐洲仍然是其鋼鐵的主要市場，只有「高品質」的利基產品出口到美國，並在美國保持「良好的市場地位」。

1位發言人透過電子郵件表示，蒂森克虜伯在美國大部分銷售額來自貿易業務和汽車供應業務。原則上，蒂森克虜伯在美國這些業務中佔據了有利地位，在當地市場佔有相當大的市佔，美國客戶的大部分生產都在美國境內進行。

此外，亞洲出口商也將受到衝擊，根據CNBC對美國貿易數據的分析，從越南的進口額比上年增加了140%以上，至於台灣對美國的鋼鐵出口量去年也比前1年增加75%。

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