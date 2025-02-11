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川普加徵25％鋼鋁關稅 美股全收紅、台積電ADR漲0.89％

2025/02/11 07:37

美國華爾街股市主要指數10日收高，科技類股也表現出色。（彭博）美國華爾街股市主要指數10日收高，科技類股也表現出色。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日發表最新關稅言論，導致美國鋼鐵、鋁業相關類股大幅上漲，美國華爾街股市主要指數10日收高，科技類股也表現出色。

綜合媒體報導，川普9日表示，他將在既有金屬關稅上，對所有進口鋼鋁產品加徵25％關稅，這也導致鋼鐵、鋁業相關類股大幅上漲，包括美國最大的鋼鐵生產商諾可（Nucor）、美國鋼鐵公司（U.S. Steel）、鋼鐵動態（Steel Dynamics）均上漲超過4.7%。鋼鐵製造商「Cleveland-Cliffs」更暴漲近18％，世紀鋁業（Century Aluminum）大漲 10%，美國鋁業公司也上漲2％。

科技類股10日也表現出色，AI晶片大廠輝達（Nvidia）上漲近2.9%；台積電ADR上漲0.89%，收在207.95美元。 由特斯拉執行長馬斯克（Elon Ｍask）牽線多名投資者，於10日提出以974億美元（約新台幣3.2兆元）收購ChatGPT開發商OpenAI，消息傳出後，特斯拉股價下跌逾3％。

道瓊工業指數上揚167.01點或0.38%，收44470.41點。

標準普爾指數上漲40.45點或0.67%，收6066.44點。

那斯達克指數揚升190.87點或0.98%，收19714.27點。

費城半導體指數大漲73.33點或1.46%，收5082.67點。

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