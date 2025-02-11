川普3類關稅磨刀霍霍 世界各國繃緊神經

《華爾街日報》報導，川普的高級經濟顧問已對他重返白宮以來的關稅措施區分為兩類，且不排除推出第三類關稅，全球恐陷入貿易大戰。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在以加拿大、墨西哥和中國對非法移民和毒品芬太尼走私查緝不力，而對3國宣布徵收或加徵關稅後，美國總統川普9日宣布對進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，這是他在競選總統期間承諾要對美國貿易體系進行結構性調整的一環。《華爾街日報》 報導，川普的高級經濟顧問已對他重返白宮以來的關稅措施區分為兩類，且不排除推出第三類關稅，全球恐陷入貿易大戰。

川普1日宣布對加拿大和墨西哥所有進口商品徵收25%關稅，對加拿大能源產品則徵收10%關稅，以降低對美國通膨的壓力，並對中國所有進口商品加徵10％關稅。但在加墨兩國同意加強邊境執法後，川普將關稅生效日期延至3月1，但對中國加徵10%關稅如期在2月4日生效。川普9日再宣布對進口的鋼鋁產品加徵25%關稅。

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川普在聯邦參議院的盟友莫雷諾（Bernie Moreno）表示，川普迄今實施的關稅中有些屬於「懲罰性關稅」，例如針對非法移民和芬太尼走私問題而對加墨中徵收或加徵的關稅；此外，還有一些「長期結構性的關稅」，川普宣布對進口鋼鋁產品加徵25%關稅，就屬於這一類，他先前還揚言要對半導體、藥品、銅、油氣等對國家安全至關重要的商品徵收關稅，也屬於這一類。

川普的高級經濟顧問將這兩類關稅進行區分，前者旨在實現與貿易無關的目標，例如阻止非法移民和芬太尼流入美國；後者是要解決美國貿易摩擦問題，例如外國政府補貼企業、歧視美國公司，或對美國持續存在大量貿易順差。莫雷諾指出：「僅憑幾次電話溝通是無法避開那些關稅的，（徵收）結構性關稅將成為現實。」

川普政府高級官員表示，可能即將公布第三類關稅，但這類關稅的細節目前還不為人所知。川普7日暗示將對貿易夥伴實施「對等關稅」，並解釋其原理「他們對我們收稅，我們也對他們收稅」，這些關稅幾乎將立即生效。美國媒體報導，可能目標包括中國、印度、泰國、台灣和越南等國家。

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