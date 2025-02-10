躲美關稅？1天1家中企湧入 南韓憂淪中國洗產地重鎮

過去韓國盡可能爭取中國投資，如今對中企大舉投資深感疑慮。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》10日報導，在美國總統川普的貿易政策驅動下，中國企業正大舉湧入南韓。根據韓國產業通商資源部統計，中企正以每天1家的空前速度進入南韓，光是今年以來，就有40家企業申報外國直接投資（FDI）。該趨勢主因在於美中你來我往的關稅戰，促使中企尋求替代市場，以繞過美國的出口制裁。

報導說，儘管有一些中國企業主要鎖定韓國的消費市場，但也有許多公司將韓國當作迴避美國貿易壁壘的戰略基地。這引發南韓恐捲入美中貿易衝突的疑慮。專家警告，如果南韓被認為是中國規避出口限制的管道，美國可能對南韓實施更嚴格的貿易措施，進而衝擊南韓的經濟穩定。

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報導指出，大田區一家去年被中企收購的半導體與顯示器製造公司正是中國資本滲透的一個顯著例子。儘管該公司絕大多數的員工是韓國人，但90%以上股份已由中國股東持有。當地一些企業家驚訝表示，「我們完全不知道它已變成一家中國公司了」。該情形突顯洗產地的現象，亦即產品在南韓生產，並以「韓國製造」的標示出口海外，從而可能迴避美國制裁。

中國投資的金融影響是巨大的。去年中國在南韓的FDI達67.94億美元，為前年的2.5倍。中企的FDI申請數從2020年的181件激增近3倍至去年的521件。儘管一些人對該龐大的資金流表示歡迎，但呼籲監管提升，以防止這些投資被用作貿易施壓工具的聲浪也越來越高。

成均館大學中國經濟學教授朴基順（Park Ki-soon，音譯）強調，有必要採取先發制人的措施。他說，「未來將有更多外國投資公司尋求『洗白身份』，以避免美國的制裁」。

首爾明知大學國貿系教授金泰煌（Kim Tae-hwang，音譯）也警告，「為了排除『繞道出口』，美國可能提高產地規則，或者封鎖中資企業的出口」。

韓國產業通商資源部一名官員坦承有必要政策調整，他表示，「過去的政策方向是盡可能地吸引外商投資，因此沒有另外成立預先查驗（pre-check）制度；我們正依據貿易環境的改變，檢視改善措施」。

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