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威力彩頭獎連30摃下期上看12億 大樂透連8摃上看3.6億

2025/02/10 22:00

今晚威力彩頭獎連30摃，下期獎金上看12億。（記者鄭琪芳攝）今晚威力彩頭獎連30摃，下期獎金上看12億。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（10日））開獎的威力彩，頭獎連30摃，台彩預估下期（13日）頭獎上看12億元，為第5屆以來最高頭獎獎金。大樂透頭獎則連8摃，預估下期（11日）頭獎上看3.6億元。

大樂透春節春節大紅包則開出16組、總中獎注數19注，其中13組為1注獨得100萬元，3組由2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出39組、中獎注數54注，其中32組為1注獨得10萬元，6組由2注均分、各得5萬元，另有一組10注均分、各得1萬元。

台彩表示，大樂透的春節加碼活動自1月24日起實施至2月12日元宵節，連續20天每天都開獎，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，截至2月10日，春節大紅包已送出384組、剩餘96組，春節小紅包送出602組、剩餘198組，明晚還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。

本期威力彩中獎號碼第一區「06、07、08、13、14、24」，第二區「04」。本期今彩539中獎號碼「12、22、26、28、35」；39樂合彩中獎號碼「12、22、26、28、35」。本期3星彩中獎號碼「170」；4星彩中獎號碼「5161」。

另，本期大樂透中獎號碼「01、18、28、34、35、43」，特別號「24」；49樂合彩中獎號碼「01、18、28、34、35、43」。春節大紅包中獎號碼「01、08、10、20、25、26、27、38、43」，春節小紅包「11」。

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