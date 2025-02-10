統一超商元月營收305.73億元 創單月歷史新高

統一超商1月合併營收305.73億元，較去年同期增加9.61%，創下單月歷史新高。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）1月合併營收305.73億元，較去年同期增加9.61%，創下單月歷史新高。

統一超商表示，受惠年節採買、春節連續假期返鄉出遊、冷氣團低溫等消費需求，持續開發話題商品並以全店行銷活動、創新店型、提供交通轉運據點便利的購物服務，提振整體來客及業績成長。

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統一超商更串連線上線下豐富銷售管道，使得本業營收成長強勁。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一精工均積極向上，挹注整體營收成長。

全家（5903）便利商店元月合併營收為88.67億元，較去年同期成長6.33％。

全家表示，主要受惠店數成長，掌握春節應景氛圍、溫降抗寒所推出多元商組及主題聯促活動奏效，以及9天過年年假效應，因而促動泛鮮食、一般商品業績皆成長。

展望2月整體營運，春節後迎來開學開工需求，將因應陸續推出多種早餐與鮮食，並有元宵節、情人節等促銷活動助攻，皆可望有助業績向上。

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