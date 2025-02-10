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光寶科1月營收年增22.6％ 3大部門業績同步成長

2025/02/10 20:49

光寶科觀察，旗下光電、雲端與物聯網、資訊與消費性電子三大部門的1月營收表現，均較去年同期成長。（光寶科提供）光寶科觀察，旗下光電、雲端與物聯網、資訊與消費性電子三大部門的1月營收表現，均較去年同期成長。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）1月營收121.47億元，儘管比去年12月旺季出貨時期的業績表現衰退9.3%，但仍受惠於去年同期比較基期低，年對年成長高達22.6%，管理層觀察，旗下光電、雲端與物聯網、資訊與消費性電子三大部門均較去年同期成長。

光寶科指出，公司的雲端及物聯網部門1月營收佔整體44%，值得與外界分享的是，雲端運算與高階伺服器、網通電源管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近60%。 

關於資訊及消費性電子部門，光寶科提到，此區塊1月營收佔比達37%，受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門的業績貢獻年增近10%。

光寶科表示，旗下光電部門元月份營收佔整體19%，其中，光耦合器高階產品的全球出貨量排名仍為第1，不可見光的感測應用出貨也有所成長，光電半導體營收更達月增、年增表現。

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