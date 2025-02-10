賴總統拋主權AI 數發部要推資料治理新法、AI語料庫

數發部長黃彥男表示，《促進資料創新利用發展條例》希望在今年完成立法。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕總統賴清德上週提到，主要國家紛紛建構「主權AI」，台灣需要加快腳步發展AI技術，建立AI法規治理、強化資料治理架構。數位發展部今天表示，希望推動《促進資料創新利用發展條例》在今年完成立法，還要打造台灣的主權AI語料庫。

數發部今天舉行114年新春記者會，部長黃彥男和3位次長都親自出席，轄下2署近期剛好都出現首長異動，新任的資安署長蔡福隆、數位產業署長林俊秀也都對外亮相。

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黃彥男強調，「主權AI很重要就是我們要有自己的資料和規範」，所以數發部去年底已研議一部草案，名為《促進資料創新利用發展條例》，希望在今年完成立法，並打造台灣的主權AI訓練語料資料庫。

數發部資料創新司司長莊明芬說明，草案全文已在去年底擬定完成，今年第一季會積極徵詢外界意見，包含部會、地方政府和專家學者，調整後再送到行政院討論。

莊明芬指出草案有4大重點：

第一，資料是促進數位轉型、經濟發展以及創新的關鍵，草案訂定資料的基礎工程，以及配合AI發展提供高品質、可信賴的資料，讓民間來利用。

第二，擴大開放資料的應用，讓高應用價值的資料能夠落實在各政府機關。

第三，關於資料創新的措施，草案訂定部分開放資料為免費使用，而部分共享資料則採減免收費的方式，來降低企業進入資料應用的門檻。

第四，訂定產業間的資料共享和活絡機制。

關於AI訓練語料資料庫，莊明芬進一步說明，數發部過去以「開放資料」為核心，整合約5萬多筆的資料集，其中有1000多筆是文化部的「國家文化記憶庫」、客委會的「客語語音資料庫」和原民會的原民資料等，希望未來能夠釋放出來開放各界運用，因此去年底已邀請這些語料的建置機關，就資料的再利用方式，討論語料的申請機制、收費和授權方式，以滿足TAIDE（可信任人工智慧對話引擎）的訓練需求。

莊明芬表示，今年希望能建置一個平台以利各界運用資料，首先採取「政府先行」釋出多元資料，下一步則希望採「公私協作」，邀請民間共襄盛舉、貢獻資料。

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