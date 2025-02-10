晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賴總統拋主權AI 數發部要推資料治理新法、AI語料庫

2025/02/10 20:42

數發部長黃彥男表示，《促進資料創新利用發展條例》希望在今年完成立法。（數發部提供）數發部長黃彥男表示，《促進資料創新利用發展條例》希望在今年完成立法。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕總統賴清德上週提到，主要國家紛紛建構「主權AI」，台灣需要加快腳步發展AI技術，建立AI法規治理、強化資料治理架構。數位發展部今天表示，希望推動《促進資料創新利用發展條例》在今年完成立法，還要打造台灣的主權AI語料庫。

數發部今天舉行114年新春記者會，部長黃彥男和3位次長都親自出席，轄下2署近期剛好都出現首長異動，新任的資安署長蔡福隆、數位產業署長林俊秀也都對外亮相。

黃彥男強調，「主權AI很重要就是我們要有自己的資料和規範」，所以數發部去年底已研議一部草案，名為《促進資料創新利用發展條例》，希望在今年完成立法，並打造台灣的主權AI訓練語料資料庫。

數發部資料創新司司長莊明芬說明，草案全文已在去年底擬定完成，今年第一季會積極徵詢外界意見，包含部會、地方政府和專家學者，調整後再送到行政院討論。

莊明芬指出草案有4大重點：

第一，資料是促進數位轉型、經濟發展以及創新的關鍵，草案訂定資料的基礎工程，以及配合AI發展提供高品質、可信賴的資料，讓民間來利用。

第二，擴大開放資料的應用，讓高應用價值的資料能夠落實在各政府機關。

第三，關於資料創新的措施，草案訂定部分開放資料為免費使用，而部分共享資料則採減免收費的方式，來降低企業進入資料應用的門檻。

第四，訂定產業間的資料共享和活絡機制。

關於AI訓練語料資料庫，莊明芬進一步說明，數發部過去以「開放資料」為核心，整合約5萬多筆的資料集，其中有1000多筆是文化部的「國家文化記憶庫」、客委會的「客語語音資料庫」和原民會的原民資料等，希望未來能夠釋放出來開放各界運用，因此去年底已邀請這些語料的建置機關，就資料的再利用方式，討論語料的申請機制、收費和授權方式，以滿足TAIDE（可信任人工智慧對話引擎）的訓練需求。

莊明芬表示，今年希望能建置一個平台以利各界運用資料，首先採取「政府先行」釋出多元資料，下一步則希望採「公私協作」，邀請民間共襄盛舉、貢獻資料。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財