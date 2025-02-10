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印度避貿易戰！莫迪訪美「軍火+關稅」大禮

2025/02/10 20:44

2017年印度總理莫迪（Narendra Modi，左）與時任美國總統川普（Donald Trump）在白宮玫瑰園熱情擁抱，象徵美印關係良好。如今，莫迪再次訪美，除爭取軍事合作，也試圖透過貿易讓步，避免貿易戰。（美聯社）2017年印度總理莫迪（Narendra Modi，左）與時任美國總統川普（Donald Trump）在白宮玫瑰園熱情擁抱，象徵美印關係良好。如今，莫迪再次訪美，除爭取軍事合作，也試圖透過貿易讓步，避免貿易戰。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）將於12日起訪美兩天，與美國總統川普會晤。莫迪此行一方面將承諾降低多項產業關稅以緩解貿易摩擦，另一方面將積極洽談「史崔克」裝甲車採購等軍購大單，以深化美印戰略夥伴關係，加速擺脫對俄羅斯軍事依賴。

近十年來，美國與印度的貿易關係持續升溫，美國也更將印度視為在區域內，能平衡中國影響力的重要夥伴。《路透》報導，消息人士透露，為避免重蹈美中貿易戰覆轍，印度已準備在電子、醫療設備、化學品及通訊設備等12個產業大幅降低關稅，以提振美國對印出口。印度財政部最新預算已將平均進口關稅從13%下調至11%，莫迪也願意討論「小規模貿易協議」，為雙邊貿易關係鋪路。

2023/24財政年度美印貿易額已超過1180億美元，但印度享有320億美元順差，成為川普政府施壓重點。川普曾多次批評印度為貿易「重大濫用者」，要求印度購買更多美製軍事裝備，以建立「公平的雙邊貿易關係」。

軍事合作是此行另一重點。作為全球最大武器進口國，印度正積極推動國防自主，盼藉由美國合作提升國防科技水平。雙方將就多項軍購案進行討論，其中最受矚目的是通用動力公司「史崔克」（Stryker）裝甲車的採購與共同生產計畫。印度擬採購數百輛配備反裝甲飛彈系統的裝甲車，以強化與中國接壤邊境的防禦能力。

此外，雙方將為2023年達成的GE-414型戰機發動機共同生產協議進行最後協商。該發動機將用於印度國產「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機。國營印度斯坦航空預計與美方及通用電氣（GE）航太部門會面，爭取3月前完成交易。

分析指出，美國視印度為制衡中國在印太地區影響力的關鍵夥伴，印度則期望藉此提升國際地位。然而，雙方仍存在貿易爭端、人權問題，以及印度與俄羅斯關係等摩擦點。

值得注意的是，川普9日警告將對進口鋼鐵和鋁產品課徵25%新關稅，恐衝擊印度每年約250億美元的工程產品出口，其中近五分之一可能受影響。在全球經濟下行背景下，印度正積極尋求多元化貿易夥伴，維持與各國良好關係。

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