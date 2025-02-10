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中租-KY1月稅後盈餘18.2億元 EPS1.08元

2025/02/10 20:19

中租-KY（5871）10日公告2025年1月自結營收獲利，因台灣「售電收入減少」導致營收衰退。（業者提供）中租-KY（5871）10日公告2025年1月自結營收獲利，因台灣「售電收入減少」導致營收衰退。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（10）日公告2025年1月自結營收獲利，因「中國經濟復甦緩慢」，預期信用減損損失較去年同期增加，1月單月自結合併稅後盈餘18.2億元、年減3%，EPS1.08元。值得注意的是，台灣1月營收衰退3%，主因為1月「日照時數較少」，導致售電收入減少。

中租控股1月的營運表現，持續受中國景氣衰退影響，營收方面，1月合併營收82.6億元，與去年同期相當，分地區別來看，僅台灣衰退3%、中國及東協地區成長0.3%及10%；若與前月相較，當月合併營收減少3%，主要因1月台灣氣候不佳，日照天數較少，導致台灣地區的售電收入減少。

獲利表現方面，1月單月自結合併稅後盈餘18.2億元，較去年同期減少3%，每股稅後盈餘（EPS）1.08元。若與前月相較，當月獲利成長27%，主要因預期信用減損損失減少。

中租分析，1月獲利較去年同期減少，主要因中國經濟復甦緩慢，預期信用減損損失較去年同期增加。3大市場表現方面，台灣市場較去年同期成長10%、東協市場也有24%成長，僅中國市場衰退15%。

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