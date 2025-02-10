金寶1月營收登同期新高 仁寶寫8年新低點

金寶（2312）則受惠於AI伺服器供應鏈春節加班趕工出貨，帶旺1月營收創下歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）2025年1月受到淡季因素影響，加上農曆春節假期工作天數減少，單月營收創2017年同期以來新低；金寶（2312）則受惠於AI伺服器供應鏈春節加班趕工出貨，帶旺1月營收創下歷史同期新高。

仁寶1月營收553.3億元，月減13.6%、年減13.6%，1月PC出貨200萬台，月減13.04%、年減9.09%。營運團隊表示，2025農曆春節假期落於1月，單月工作天數減少，加上旗下仍以筆電胃主要營收來源之一，導致營收呈現月對月、年對年衰退。

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仁寶回顧2024全年營收確實些微下滑，但已脫離以往合併毛利率「毛三到四」的局面，將持續透過3年轉骨工作為下一個40年營運奠定良好根基，將AI導入內部營運管理、產品與應用延伸，也已攜手集團關係企業當中的電源廠康舒（6282）切入AI伺服器供應鏈。

金寶1月營收150.24億元，月增14.87%、年增36.13%，除了旗下泰金寶-DR（9105）持續坐穩泰國最大電子製造服務供應商，集團也持續深化AI伺服器供應鏈的市場定位，同時切入人形機器人等前瞻性產業的初期研發工作階段，今年總營業額可望創下歷年新高。

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