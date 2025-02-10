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OpenAI結盟台積電開發AI晶片 減少依賴輝達

2025/02/10 20:34

OpenAI結盟台積電開發AI晶片 減少依賴輝達OpenAI正推進其計劃，透過開發其第一代內部AI晶片，減少對輝達晶片供應的依賴。
（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，ChatGPT開發商OpenAI繞過輝達，即將與台積電合作開發AI訓練晶片。

OpenAI正推進其計劃，透過開發其第一代內部AI晶片，減少對輝達晶片供應的依賴。消息人士稱，ChatGPT製造商將在未來幾個月內完成其首款內部晶片的設計，並計劃將其送往台積電進行生產，將第一個設計送入晶片工廠的過程稱為「流片」。

據透露，去年10月這家由微軟公司擔任主要投資者的人工智慧公司，正與博通和台積電合作打造其首款內部晶片，用於訓練其人工智慧模型。

路透今天報導，OpenAI將在未來幾個月內「完成該晶片的設計」，以便與台積電一起進行「流片」流程，如果流程按計劃進行，計劃於2026年實現量產。報導稱，該晶片是增強與其他晶片供應商談判能力的策略工具。

OpenAI和台積電拒絕置評。

OpenAI將在未來幾個月內「完成晶片的設計」，以便與台積電一起進行「流片」流程。（取自網路）OpenAI將在未來幾個月內「完成晶片的設計」，以便與台積電一起進行「流片」流程。（取自網路）

消息人士稱，在OpenAI內部，這款專注於訓練的晶片被視為加強OpenAI與其他晶片供應商談判籌碼的策略工具。在最初的晶片之後，OpenAI的工程師計劃在每次新迭代中開發出更廣泛、更先進的處理器。

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