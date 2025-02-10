泰國斷電奏效！緬甸詐騙園區黑一片 詐團開始「大裁員」

自泰國開始切斷對緬甸的電力供應和石油銷售，緬甸電信詐騙基地的日常供應受到極大限制。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕自泰國開始切斷對緬甸的電力供應和石油銷售，並於2日5日上午起關閉向緬甸傳輸的網路訊號後，緬甸電信詐騙基地的日常供應受到極大限制。由於電力短缺，當地多家賭場和詐騙集團陷入一片黑暗、無法正常運作，目前更傳出多家詐騙集團已解僱逾百名員工的消息。

根據泰媒報導，緬甸的大其力地區在泰國政府祭出停電措施後，電力供應大幅減少。儘管緊急向寮國購電，但輸電量從原本的30百萬瓦減少至13百萬瓦，導致以賭場為中心的飯店夜間照明大幅減少，整個大其力地區在晚間陷入一片黑暗。

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停電後的第4晚，與美索只有一河之隔的大型詐騙園區KK園也陷入了黑暗之中，燈光亮度只剩原來的20%至30%，園區內人員明顯減少。

2月6日至8日，緬甸警方和大其力地區的部隊集體動員，對美塞河於大其力一側的非法賭場進行掃蕩，並在行動中逮捕了一些賭場老闆和員工。此外，附近的城市也開始對藏在林區的網路賭博及詐騙基地犯罪者展開抓捕，並成功逮捕了數十名嫌疑人。

此外，由於電力短缺，電腦無法進行通訊等原因，大其力地區的一些犯罪集團已經解雇了100多名員工，而這些人現在正陸續離開大其力，經由清萊府美塞檢查站返回泰國。不過，報導警告，詐騙集團未來可能嘗試轉移至泰國境內繼續運作。泰國當局已在邊境地區加強防範，並嚴格打擊電信詐騙活動。

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