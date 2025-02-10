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1月PMI下跌轉緊縮 中經院籲台廠為關稅戰準備

2025/02/10 19:49

中經院院長連賢明提醒，美國總統川普已經把台灣視為課徵關稅的目標，大家要做好準備。（資料照）中經院院長連賢明提醒，美國總統川普已經把台灣視為課徵關稅的目標，大家要做好準備。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），1月經季節調整之PMI下跌2.1個百分點至48.7%，中斷連續2個月的擴張轉為緊縮。中經院院長連賢明提醒，美國總統川普已經把台灣視為課徵關稅的目標，大家要做好準備。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮，5項組成指標中，經季調之新增訂單、生產都轉為緊縮，但人力僱用仍呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨則持續緊縮。

連賢明說明，1月PMI、NMI都下降，主要反映季節性調整，因為相較往年農曆春節落在2月，今年則是在1月，值得注意的是廠商未來展望反而轉為樂觀。不過這些調查是在川普的關稅言論以前，因此關稅戰的影響可能要等二月的數據才會比較明朗。

關於川普對鋼鐵、鋁製品課徵關稅，連賢明分析，因為中國的低價傾銷，台灣目前鋼鋁外銷並不多，影響並沒有那麼大，現在要擔心的是後面川普可能會祭出「互惠性關稅」，台灣過去一年對美貿易逆差成長到超過600億美元，較前一年成長50%，川普有可能因此針對台灣半導體業祭出關稅。

川普關稅政策將為台灣總體經濟帶來什麼變數？連賢明指出，許多廠商都在盤點供應鏈是否要進行調配，也就是關稅戰為台廠增加了不確定性；此外，川普多次點名台灣半導體業，但目前仍不清楚他要怎麼課稅、課多少稅，但不論他怎麼放話，「大家要做好準備」，看來川普對台灣的半導體業、貿易逆差有所不滿，因此要思考怎麼去和美國溝通。

至於課徵關稅對半導體業市場的影響，連賢明認為還是要看川普如何課稅，是針對高階晶片、還是所有晶片，抑或是對中間材或是成品課徵，這些因素都會造成不同程度的影響。如果是對零組件課稅，因台灣出售零組件的對象最多是美國公司，美國公司產品售價有可能會因此上升，這不太符合台美的利益，但最重要的是，大家要了解川普已經把台灣當成目標。

非製造業部分，因1月股市波動劇烈，以及部分國內住宿餐飲、零售業年前銷售不如預期，1月未季調之台灣非製造業NMI下跌1.5個百分點至55%，但仍呈現擴張，值得注意的是，廠商回報的未來展望在一年多來首次呈現緊縮。

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