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台北市停電電網韌性引關注 台電：盼立院勿擋電網投資

2025/02/10 19:24

台電說明，立法院已刪除挹注台電1000億元預算案，預算攸關台電維護電網韌性的品質，盼望立院支持台電預算，才能投資電網設備的維護。（資料照）台電說明，立法院已刪除挹注台電1000億元預算案，預算攸關台電維護電網韌性的品質，盼望立院支持台電預算，才能投資電網設備的維護。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市中正區、中山區、萬華區、大安區等地區今下午停電，主因是華陰變電所主變壓器跳脫所導致，台電也藉此機會說明，立法院已刪除挹注台電1000億元預算案，預算攸關台電維護電網韌性的品質，盼望立院支持台電預算，才能投資電網設備的維護。

台電說明，今下午3點53分因華陰變電所主變壓器跳脫，影響大安區、中山區、中正區、萬華區等一帶共1萬4323戶停電，台電獲報後立即進行轉供並派員搶修，已在10分鐘內復電7成2的用戶（1萬356戶），剩餘戶數持續搶修中，剩餘3967戶停電正搶修當中，設備跳脫原因仍尚待後續查明。

台電發言人蔡志孟表示，沒有人會樂見停電發生影響生活品質，突發後台電也是全力搶修，先前已多次呼籲各界，經費遭刪除恐癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而衝擊國人的用電，台電近年來盡全力改善將停電次數降到去年約7000件，但是「若設備無法換新，不只要多花維修保養的人力，也難以改善供電系統的穩定度」。

蔡志孟強調，電網設備的投資是資本密集，維修也都要有長期預算來支持，「可以的話，希望各界支持台電相關預算，讓台電財務健全，才能一直進行資本投資，強化、更新電網設備」。

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