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遠傳元月獲利年增9.6％ EPS 0.3元

2025/02/10 19:22

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）2025年1月合併營收為86.59億元，稅後淨利10.71億元，年成長率9.6%，EPS 0.3元。

遠傳1月份行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率逐月攀升至43.4%，持續穩居業界第一。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）自遠亞合併以來年成長率首次轉為正成長，並穩居業界之冠，帶動整體行動服務營收年成長率達2.4%，為51.01億元，繳出自2021年3月以來連續47個月正成長的佳績。

遠傳1月份月租型客戶數穩健成長至678.3萬，流失率再創歷史新低。遠傳說，自遠亞合併啟動至今已滿一年，遠傳透過網路整併、IT系統和客戶歷史資料的整合，得以透徹檢視原亞太門號，尤其在預付卡門號，之使用與管理情形，並加以改進以完善合併後的門號生命週期管理，同時降低遭不當利用之詐騙風險，目前遠亞總用戶數已調整為857.5萬。

遠傳表示，由於預付卡用戶大部分為外籍人士（俗稱外勞卡）與觀光客，對於久未使用的門號遠傳已終止其服務並回收門號；此外，原亞太用戶持有多門號者，在升級轉換為使用遠傳網路後，對於閒置的多餘門號，遠傳同樣進行回收處理。本月清查減少遠傳和亞太共同在外流通門號數量約45萬門，但對實際營收並無任何影響，門號是珍稀資源，回收之後仍可釋出重覆利用，促進公共利益。

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