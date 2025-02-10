台灣大元月獲利年增10％ EPS 0.38元

台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大（3045）1月份自結合併營收164.6億元，稅後淨利11.6億元，EPS為0.38元。值得注意的是，台灣大1月營收月減4.1%，年減2.9%，主要是旗下momo富邦媒（8454）受連假長達9日影響，出現營收罕見年衰退所連動，但受惠合併台灣之星效應持續發酵，稅後淨利則是年增10.1%。

台灣大指出，1月份行動服務營收持續年增，智慧型手機月租ARPU不論來自台灣之星用戶或台灣大既有用戶，皆較去年同期提升，月租用戶月退租率更創下歷史新低，僅0.58%。獲利方面，電信營業利益年增35%，表現亮眼，帶動1月合併稅後淨利成長10%。

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台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，持續落實合併綜效， 5G涵蓋以及網路品質皆較合併前提升，而為吸引及服務更多高資費5G用戶，將持續提升5G網路品質及用戶滿意度，董事會已於1月17日通過2025年度資本支出計劃，共計85.79億元，其中電子商務相關資本支出為6.86億元，餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。

因應未來能源趨勢，台灣大與泓德能源展開智慧儲能及能源管理戰略合作，從光電、儲能到能源管理，提供一站式服務，賦能企業用戶實現智慧調節用電、降低超約罰款、提供停電備援、因應電價政策及實現永續目標等五大效益，加速台灣潔淨能源發展，邁向淨零。

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