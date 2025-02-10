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中華電信1月每股盈餘0.44元 創近8年同期新高

2025/02/10 19:15

中華電信1月每股盈餘0.44元，創近8年同期新高。（記者王憶紅攝）中華電信1月每股盈餘0.44元，創近8年同期新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）1月自結合併營收為181.9億元，稅後淨利為34.3億元， EPS達0.44元，創近8年來同期新高。

中華電信1月份固網寬頻業務持續受惠於數位轉型需求，升高速的網路需求強勁，1月份300Mbps以上的高速用戶數大幅成長，年增16.8%，帶動營收年增率達3.1%。行動服務方面，1月營收年成長率達2%，主要受惠於升速5G客戶數持續增加，帶動行動月租營收穩步成長。同時，加值服務營收亦同步大幅成長，達雙位數增長。

中華電信指出，資通訊業務亦展現強勁的成長態勢，尤其以網路數據中心（IDC）、雲端及資安業務表現最為亮眼，主因來自政府的大型稅賦等相關專案之貢獻，使IDC、雲端及資安營收年增率維持雙位數成長。

中華電信表示，2024年公司在智慧電表領域獨占鰲頭，已累積佈建167萬具智慧電表通訊模組，為國內智慧電表通訊市場領導業者，市佔率第一。2025年1月，中華電信進一步與台電公司簽訂合作備忘錄（MOU），打造更高效的智慧電表解決方案，開創用戶端能源管理新服務。未來，公司可將收集的用電資料提供給智慧家庭用戶，結合智慧家庭（e-Home）系統或業者的家庭自動化管理系統，發展家戶空調、電熱等耗能設備的節能控制功能，提供即時監測用電可視化及自動需量反應等服務，讓家庭與企業可快速為2050淨零碳排與ESG作出貢獻。

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