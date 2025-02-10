DeepSeek擴張這個新領域 徵研究員年薪570萬元

DeepSeek發布至少六個專注於AGI（通用人工智慧）前端領域的職缺招聘廣告。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek以與OpenAI相媲美的人工智慧模式震驚市場，該公司正在積極招募一個AI行業新領域的專家，凸顯其迅速擴張的雄心。

DeepSeek上週末發布至少六個專注於AGI（通用人工智慧）前端領域的職缺招聘廣告，職位包括數據專家、深度學習研究人員和法律主管，甚至還有每天70美元（台幣2300元）的實習生。這些職位主要位於北京，但有些職位將位於該新創公司所在地中國東部的杭州。

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根據最新的招聘廣告，薪水最高的職位之一是AGI研究員，年薪可達126萬元人民幣（近台幣570萬元）。

AGI被OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）和軟銀集團創始人孫正義等科技高管視為行業聖杯，AGI指的是能夠理解、學習並在一系列任務中應用知識的人工智慧。

與ChatGPT等更專業的模型不同，AGI指的是與人類相似的一般認知能力，這引發人們對人工智慧可能超越人類智慧並失控的擔憂。

在週末發布的廣告中，DeepSeek尋求一位法律主管來協助建立AGI的風險治理框架，並負責與政府機構、監管機構和研究機構的溝通。

對於深度學習研究職位，這家中國公司更喜歡「在行業競賽中取得良好成績」的應徵者。根據招募資訊顯示，即使是未來的實習生，曾經在人工智慧會議上發表過論文、或為開源專案做出貢獻的候選人，也會被優先考慮。

DeepSeek先前曾發布招募財務長、營運長、行政主管和招募經理的廣告，顯示該新創公司正在開始大規模擴張。

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