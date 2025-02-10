「生活這麼累，哪有勇氣結婚」中國結婚率少了2成

去年中國新婚夫婦數量跌至歷史最低，離婚數量則增加。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管中國政府採取多項措施鼓勵年輕人結婚生子，以遏制世界第二大經濟體的人口下降，但去年中國新婚夫婦數量仍跌至歷史最低，離婚數量則增加。

根據中國民政部週六發布的數據顯示，2024年約有610萬對夫婦登記結婚，比前一年下降20.5％。這是該部自1986年開始發布統計數據以來的最低紀錄。

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週日中國社交平台微博上的一條熱門評論，對結婚率創歷史新低的消息做出回應，網友稱，「生活這麼累，哪還有勇氣結婚？ 唉！」。

結婚率和生育率的大幅下降，對北京當局來說是一個嚴峻的挑戰，因為北京當局正在努力應對勞動力減少和人口快速老化對中國經濟放緩的壓力。

去年的結婚登記數量還不到2013年高峰期1300萬對的一半。週六公佈的數據還顯示離婚數量略有增加。去年，有近260萬對夫婦登記離婚，比2023年增加2.8萬對。

中國官員認為，中國的結婚率下降與出生率下降之間有直接聯繫，社會規範和政府法規使得未婚夫婦很難生育孩子。

許多人推遲結婚生子，越來越多的年輕人甚至選擇完全放棄結婚生子。

中國官員和社會學家認為，結婚數量和生育數量的下降，部分原因是中國數十年來實行的限制人口增長的政策，導致適婚年齡的年輕人數量減少。

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