關稅戰再起、美元回升！台幣連2黑收32.839元

台幣連2黑、收32.839元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕關稅戰再起、美元回升，亞洲股匯市皆受到衝擊，其中，台股今日大跌逾200點，新台幣兌美元匯率開盤即貶破32.8元關卡，最低觸及32.878元，最後收在32.839元、貶5.3分，匯價連2黑，成交金額12.02億美元。

上週美國公佈就業數據好壞參半，然而，美國總統川普預告將所有進口到美國的鋼鐵、鋁加徵25%關稅，市場憂關稅將推升通膨，聯準會降息更加謹慎外，川普本週將宣布新一波關稅名單，台灣半導體戒慎恐懼。

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台股今天下跌226.13點，收在23252.14點，三大法人合計賣超237.51億元。其中，外資賣超188.9億元。

新台幣匯價一早反應美元走揚，開盤即貶破32.8元關卡，以32.81元、貶值2.4分開出，午後更在外資熱錢匯出下，貶勢加劇，最低觸及32.878元，寫1周新低。

主要亞幣紛紛不支倒地。根據央行統計，美元指數週一大漲0.58%、韓元重挫0.34%、新幣大貶0.3%、人民幣下跌0.25％、日圓貶0.22%，台幣貶0.16%，表現相對抗貶。

匯銀人士指出，台幣短線仍受川普政策以及股市走勢影響，預期將在32.8元附近來回測試，靜待川普宣布具體關稅政策包括課徵對象、何時開徵等。另外，人民幣再度貶破7.3不容小覷，美、中談判是否進展不順，中國是否放手開貶，都將影響台幣後市走勢。

且聯準會主席鮑爾11、12日將赴國會作證，報告貨幣政策半年報告，緊接著週三美國1月消費者物價指數也將出爐，儘管市場認為1月CPI不會有太大跳動，但因關稅也會推升通膨，市場對通膨預期的看法將持續影響金融市場走勢。

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