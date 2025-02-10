家登1月營收3.9億元，歷年同期次高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）於今（10）日公佈2024年1月營收約為新台幣3.9億元，月減33%、年減21%，但為歷年次高；公司表示，因適逢過年，出貨天數少，另外子公司家碩設備配合客戶驗證進度調整，認列進度遞延，可望第1季完成驗收並挹注營收。

家登強調，全年營運動能仍續強，開工後在最短時間內將產能開至滿載，預先備貨，滿足客戶訂單需求，預估第1季營運穩健，可望逐步開出亮眼營收，2025年有信心再創優異成績單。家登去年營收65.45億元，年成長約29%，創歷史新高。

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展望今年整體營運規劃，家登表示，台灣區域穩定成長，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案是集團區域營收第二大主力成長動能，家登晶圓載具快速攻占美、日競爭對手市佔，訂單能見度直透年底，今年挑戰50%以上成長率。

此外，家登表示，晶圓傳送盒 （FOUP） 有機會通過韓系大客戶驗證，今年逐步貢獻營收，日本在先進製程領域有所追趕，帶動EUV Pod新需求；歐美地區EUV先進製程、先進封裝載具需求是另一股成長動能，預期CoWoS系列載具將逐步發酵，家登將挾領先及市場訂價優勢，預期今年將再度挑戰創造營收新高峰。

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